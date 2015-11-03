Notizie Torino Fiorentina Fiorentina

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Commisso telefona Palladino: "Abbiamo vinto anche a Torino". Chiamata nello spogliatoio del patron

03 novembre 2024 18:35

Sottil: "Vittoria che ci dà grande carica. Stiamo costruendo un grande gruppo, ci divertiamo in campo"

03 novembre 2024 17:28

Ferrari: "A Palladino serviva tempo, abbiamo avuto pazienza. Obiettivo fare meglio della scorsa stagione"

03 novembre 2024 14:55

Bove: "Dopo momento difficile sono usciti i nostri valori. Non abbiamo ancora fatto nulla"

03 novembre 2024 14:44

Bucchioni: "Formazione spregiudicata, il difetto del Torino è la difesa. Una leggerezza guardare la classifica"

03 novembre 2024 14:00

Da Torino, Vanoli pensa alla difesa a 4 contro la Fiorentina. Chance per Njie al posto di Sanabria?

02 novembre 2024 19:49

Dal Viola Park, Kean e Cataldi si sono allenati: l'obiettivo è averli a Torino. Domani giornata decisiva

01 novembre 2024 18:40

Terracciano graziato dopo la bestemmia di Torino, arriva il comunicato: ci sarà contro la Roma

06 marzo 2024 16:19

Dopo il "ti taglio la gola" a Italiano, arriva il verdetto sul gestaccio di Juric: 2 giornate di squalifica

05 marzo 2024 17:03

Sentite Bocci: "Marchetti ha fatto un grande regalo alla Fiorentina. Ricci non andava espulso"

04 marzo 2024 18:25

Buso: "Obiettivo della Fiorentina? Riduttivo dire «voglio migliorare la classifica dell'anno precedente»"

04 marzo 2024 13:46

Tuttosport: "Pradè manda Italiano a far pace con l'allenatore granata, ma è grave il gesto di Juric"

04 marzo 2024 13:07

Rocchi su Torino-Fiorentina: "Provvedimenti per chi protesta. Su Zapata andava visto senza Var"

04 marzo 2024 00:31

Chiambretti: "Farei una multa agli arbitri che sbagliano come Marchetti, Cairo fa bene a lamentarsi"

03 marzo 2024 16:32

Tuttosport urla allo scandalo: "Marchetti ha espulso cinque avversari della Fiorentina, che coincidenza"

03 marzo 2024 15:44

Behrami non ci sta: "Il rosso a Ricci è imbarazzante, in campo si può urlare quanto si vuole"

03 marzo 2024 12:55

Beltran ammonito contro il Torino, salterà la prossima partita contro la Roma per squalifica

02 marzo 2024 21:48

Maspero: "Belotti? Sarà accolto male, non sarà facile per lui. Bonaventura potrebbe risolvere la partita"

02 marzo 2024 17:53

Fantini: "Se la Fiorentina vince stasera a Torino può giocarsi un posto importante per l'Europa"

02 marzo 2024 15:21

Juric: "La Fiorentina farà poca speculazione. Belotti? Mai visto un idolo come lui qui a Torino"

01 marzo 2024 13:40

Ultras Granata non presenzieranno in Torino-Fiorentina: "Il segnale è chiaro: volete farci scomparire"

01 marzo 2024 12:58

Bucchioni: "C'è stato un patto di spogliatoio e si è visto con la Lazio. Alla Fiorentina chiedo continuità"

29 febbraio 2024 18:54

Flachi: "La Fiorentina si è segnata da sola, Biraghi ha fatto la diagonale per marcare Quarta"

11 gennaio 2022 18:35

PAGELLE VIOLA, CALLEJON UN DISASTRO, BIRAGHI E QUARTA DA INCUBO. MALE VLAHOVIC

10 gennaio 2022 18:51

Nico Gonzalez fa la rabona sotto di 4-0, Italiano si infuria e scaraventa la bottiglietta in panchina

10 gennaio 2022 18:43

Fermati da un grande centravanti ed attore ma non roviniamo il gemellaggio

01 febbraio 2021 13:54

Nicola: "7 occasioni nostre contro le 3 della Fiorentina. Non siamo stati messi in difficoltà"

29 gennaio 2021 23:54

Ribery: "C'è amarezza, potevamo vincerla. Futuro? Felice a Firenze, sono a disposizione della società

29 gennaio 2021 23:37

Brovarone: "Pezzella è un problema. Milenkovic? Se trovi un Belotti che fa la sceneggiata..."

29 gennaio 2021 23:10

PAGELLE VIOLA: RIBERY, BONAVENTURA ED AMRABAT SUGLI SCUDI. MALE PEZZELLA. PUNTO D’ORO

29 gennaio 2021 22:36

Basile: "Allenatore paralizzato, giocatori che aspettano la palla, passaggi leggeri, corpi leggeri e difensori immobili"

08 dicembre 2019 17:12

Torino, Bremer: "Ora ci aspetta la Fiorentina: dobbiamo continuare così, con umiltà"

01 dicembre 2019 12:19

Galli: "Simeone e Muriel presto titolari assieme. Firenze sostenga il Cholito, tornerà come lo scorso anno"

14 gennaio 2019 22:06

Calamai: "Fiorentina bella tosta a Torino, Chiesa sta diventando fenomeno. Su Obiang non è ancora finita..

14 gennaio 2019 21:41

Chiesa: " Bravi a crederci fino all'ultimo. Godiamoci i quarti di finale. Ora l'obiettivo.."

13 gennaio 2019 16:54

PAGELLE VIOLA: CHIESA NON TRADISCE, LAFONT E PEZZELLA INSUPERABILI

13 gennaio 2019 16:43

Hancko: "Sono felice di aver giocato. Centrale o terzino non fa differenza. In questi sei mesi..

09 gennaio 2019 22:30

Benassi: "Auguri Capitano, per sempre con noi. Qui a Malta mettiamo benzina per ripartire. Muriel.."

07 gennaio 2019 21:28

PAGELLE VIOLA, PEZZELLA PERFETTO, CHIESA PREDICA NEL DESERTO, SIMEONE ALTRO FLOP

27 ottobre 2018 22:10

Sottil senior su Pioli: "Stefano cambia gli undici malvolentieri, ora però la squadra sembra in riserva.."

27 ottobre 2018 15:33

(VIDEO): la storia del gemellaggio tra Torino e Fiorentina, l’anno scorso la prima senza Astori in trasferta...

27 ottobre 2018 13:43

Amoruso su Pjaca: " E' un potenziale crack, ma ad oggi qualcosa lo blocca. Pioli rifletta.."

26 ottobre 2018 21:13

Milenkovic al Fiorentina Store: "Domenica scontro diretto importantissimo". Le sue condizioni dopo il Cagliari

25 ottobre 2018 18:41

Torino-Fiorentina, arbitrerà Fabbri di Ravenna. Al VAR...

25 ottobre 2018 12:42

Il museo del Grande Torino e della Fiorentina inaugurano una mostra per Antognoni. Ecco luogo e data

24 ottobre 2018 18:16

Torino-Fiorentina sarà trasmessa su Dazn. Come vederla gratis e con l'abbonamento

23 ottobre 2018 20:23

Cairo fa polemica: "L’arbitro era in vena di dare rigori". Ma intanto i tifosi granata contestano...

19 marzo 2018 10:05

Vi aspettavate questa reazione? E adesso l’Europa è a -3...

19 marzo 2018 09:56

Pioli scalda Saponara: il retroscena sulla scelta del "trequartista dietro le punte"...

17 marzo 2018 10:50

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