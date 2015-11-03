Notizie Torino Fiorentina Fiorentina

Commisso telefona Palladino: "Abbiamo vinto anche a Torino". Chiamata nello spogliatoio del patron
03 novembre 2024 18:35
Sottil: "Vittoria che ci dà grande carica. Stiamo costruendo un grande gruppo, ci divertiamo in campo"
03 novembre 2024 17:28
Ferrari: "A Palladino serviva tempo, abbiamo avuto pazienza. Obiettivo fare meglio della scorsa stagione"
03 novembre 2024 14:55
Bove: "Dopo momento difficile sono usciti i nostri valori. Non abbiamo ancora fatto nulla"
03 novembre 2024 14:44
Bucchioni: "Formazione spregiudicata, il difetto del Torino è la difesa. Una leggerezza guardare la classifica"
03 novembre 2024 14:00
Da Torino, Vanoli pensa alla difesa a 4 contro la Fiorentina. Chance per Njie al posto di Sanabria?
02 novembre 2024 19:49
Dal Viola Park, Kean e Cataldi si sono allenati: l'obiettivo è averli a Torino. Domani giornata decisiva
01 novembre 2024 18:40
Terracciano graziato dopo la bestemmia di Torino, arriva il comunicato: ci sarà contro la Roma
06 marzo 2024 16:19
Dopo il "ti taglio la gola" a Italiano, arriva il verdetto sul gestaccio di Juric: 2 giornate di squalifica
05 marzo 2024 17:03
Sentite Bocci: "Marchetti ha fatto un grande regalo alla Fiorentina. Ricci non andava espulso"
04 marzo 2024 18:25
Buso: "Obiettivo della Fiorentina? Riduttivo dire «voglio migliorare la classifica dell'anno precedente»"
04 marzo 2024 13:46
Tuttosport: "Pradè manda Italiano a far pace con l'allenatore granata, ma è grave il gesto di Juric"
04 marzo 2024 13:07
Rocchi su Torino-Fiorentina: "Provvedimenti per chi protesta. Su Zapata andava visto senza Var"
04 marzo 2024 00:31
Chiambretti: "Farei una multa agli arbitri che sbagliano come Marchetti, Cairo fa bene a lamentarsi"
03 marzo 2024 16:32
Tuttosport urla allo scandalo: "Marchetti ha espulso cinque avversari della Fiorentina, che coincidenza"
03 marzo 2024 15:44
Behrami non ci sta: "Il rosso a Ricci è imbarazzante, in campo si può urlare quanto si vuole"
03 marzo 2024 12:55
Beltran ammonito contro il Torino, salterà la prossima partita contro la Roma per squalifica
02 marzo 2024 21:48
Maspero: "Belotti? Sarà accolto male, non sarà facile per lui. Bonaventura potrebbe risolvere la partita"
02 marzo 2024 17:53
Fantini: "Se la Fiorentina vince stasera a Torino può giocarsi un posto importante per l'Europa"
02 marzo 2024 15:21
Juric: "La Fiorentina farà poca speculazione. Belotti? Mai visto un idolo come lui qui a Torino"
01 marzo 2024 13:40
Ultras Granata non presenzieranno in Torino-Fiorentina: "Il segnale è chiaro: volete farci scomparire"
01 marzo 2024 12:58
Bucchioni: "C'è stato un patto di spogliatoio e si è visto con la Lazio. Alla Fiorentina chiedo continuità"
29 febbraio 2024 18:54
Flachi: "La Fiorentina si è segnata da sola, Biraghi ha fatto la diagonale per marcare Quarta"
11 gennaio 2022 18:35
PAGELLE VIOLA, CALLEJON UN DISASTRO, BIRAGHI E QUARTA DA INCUBO. MALE VLAHOVIC
10 gennaio 2022 18:51
Nico Gonzalez fa la rabona sotto di 4-0, Italiano si infuria e scaraventa la bottiglietta in panchina
10 gennaio 2022 18:43
Fermati da un grande centravanti ed attore ma non roviniamo il gemellaggio
01 febbraio 2021 13:54
Nicola: "7 occasioni nostre contro le 3 della Fiorentina. Non siamo stati messi in difficoltà"
29 gennaio 2021 23:54
Ribery: "C'è amarezza, potevamo vincerla. Futuro? Felice a Firenze, sono a disposizione della società
29 gennaio 2021 23:37
Brovarone: "Pezzella è un problema. Milenkovic? Se trovi un Belotti che fa la sceneggiata..."
29 gennaio 2021 23:10
PAGELLE VIOLA: RIBERY, BONAVENTURA ED AMRABAT SUGLI SCUDI. MALE PEZZELLA. PUNTO D’ORO
29 gennaio 2021 22:36
Basile: "Allenatore paralizzato, giocatori che aspettano la palla, passaggi leggeri, corpi leggeri e difensori immobili"
08 dicembre 2019 17:12
Torino, Bremer: "Ora ci aspetta la Fiorentina: dobbiamo continuare così, con umiltà"
01 dicembre 2019 12:19
Galli: "Simeone e Muriel presto titolari assieme. Firenze sostenga il Cholito, tornerà come lo scorso anno"
14 gennaio 2019 22:06
Calamai: "Fiorentina bella tosta a Torino, Chiesa sta diventando fenomeno. Su Obiang non è ancora finita..
14 gennaio 2019 21:41
Chiesa: " Bravi a crederci fino all'ultimo. Godiamoci i quarti di finale. Ora l'obiettivo.."
13 gennaio 2019 16:54
PAGELLE VIOLA: CHIESA NON TRADISCE, LAFONT E PEZZELLA INSUPERABILI
13 gennaio 2019 16:43
Hancko: "Sono felice di aver giocato. Centrale o terzino non fa differenza. In questi sei mesi..
09 gennaio 2019 22:30
Benassi: "Auguri Capitano, per sempre con noi. Qui a Malta mettiamo benzina per ripartire. Muriel.."
07 gennaio 2019 21:28
PAGELLE VIOLA, PEZZELLA PERFETTO, CHIESA PREDICA NEL DESERTO, SIMEONE ALTRO FLOP
27 ottobre 2018 22:10
Sottil senior su Pioli: "Stefano cambia gli undici malvolentieri, ora però la squadra sembra in riserva.."
27 ottobre 2018 15:33
(VIDEO): la storia del gemellaggio tra Torino e Fiorentina, l’anno scorso la prima senza Astori in trasferta...
27 ottobre 2018 13:43
Amoruso su Pjaca: " E' un potenziale crack, ma ad oggi qualcosa lo blocca. Pioli rifletta.."
26 ottobre 2018 21:13
Milenkovic al Fiorentina Store: "Domenica scontro diretto importantissimo". Le sue condizioni dopo il Cagliari
25 ottobre 2018 18:41
Torino-Fiorentina, arbitrerà Fabbri di Ravenna. Al VAR...
25 ottobre 2018 12:42
Il museo del Grande Torino e della Fiorentina inaugurano una mostra per Antognoni. Ecco luogo e data
24 ottobre 2018 18:16
Torino-Fiorentina sarà trasmessa su Dazn. Come vederla gratis e con l'abbonamento
23 ottobre 2018 20:23
Cairo fa polemica: "L’arbitro era in vena di dare rigori". Ma intanto i tifosi granata contestano...
19 marzo 2018 10:05
Vi aspettavate questa reazione? E adesso l’Europa è a -3...
19 marzo 2018 09:56
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