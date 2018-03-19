Vi aspettavate questa reazione? E adesso l’Europa è a -3...

Il dolore ora sta dando al gruppo una forza spaventosa. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio. Una forza dentro che anche ieri, come era successo la prima volta senza Davide, si avvertiva in og...

Il dolore ora sta dando al gruppo una forza spaventosa. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio. Una forza dentro che anche ieri, come era successo la prima volta senza Davide, si avvertiva in ogni momento della partita, quando attaccava e quando si difendeva nei rari momenti di gioco lasciato al Toro. La Fiorentina ora è a 3 punti dalla zona Europa League. I viola hanno preso i 3 punti perché hanno dato più del massimo. Prima col gioco, con le idee, con un palleggio nobilitato dall’asse centrale Badelj-Saponara, poi con la rabbia, la determinazione, i nervi. La Viola più vera è emersa quando stava per buttare via una vittoria strameritata: in pochi minuti, dopo il pareggio di Belotti al 41′, è ripartita tre volte e al terzo tentativo è arrivato il rigore che Thereau ha scaraventato in rete al 49′.