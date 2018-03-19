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Vi aspettavate questa reazione? E adesso l’Europa è a -3...

Il dolore ora sta dando al gruppo una forza spaventosa. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio. Una forza dentro che anche ieri, come era successo la prima volta senza Davide, si avvertiva in og...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2018 09:56
Vi aspettavate questa reazione? E adesso l’Europa è a -3... -
Rassegna Stampa
Torino Fiorentina
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Il dolore ora sta dando al gruppo una forza spaventosa. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio. Una forza dentro che anche ieri, come era successo la prima volta senza Davide, si avvertiva in ogni momento della partita, quando attaccava e quando si difendeva nei rari momenti di gioco lasciato al Toro. La Fiorentina ora è a 3 punti dalla zona Europa League. I viola hanno preso i 3 punti perché hanno dato più del massimo. Prima col gioco, con le idee, con un palleggio nobilitato dall’asse centrale Badelj-Saponara, poi con la rabbia, la determinazione, i nervi. La Viola più vera è emersa quando stava per buttare via una vittoria strameritata: in pochi minuti, dopo il pareggio di Belotti al 41′, è ripartita tre volte e al terzo tentativo è arrivato il rigore che Thereau ha scaraventato in rete al 49′.

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