Pioli scalda Saponara: il retroscena sulla scelta del "trequartista dietro le punte"...

L’idea è quella “madre”, attorno a cui era nata la Fiorentina di inizio stagione, con il trequartista al centro di tutto alle spalle delle punte. Non fosse stato per gli infortuni, da quello di Eysser...

L’idea è quella “madre”, attorno a cui era nata la Fiorentina di inizio stagione, con il trequartista al centro di tutto alle spalle delle punte. Non fosse stato per gli infortuni, da quello di Eysseric alla seconda giornata di campionato al complicato recupero di Saponara, il leit motiv sarebbe stato questo già da tempo. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio. E’ attorno alla rinascita di Riccardo, l’ex Empoli che alla fine della stagione sarà riscattato dall’Empoli (obbligo per una cifra intorno ai 9 milioni), che la Fiorentina è pronta a calare il proprio jolly, come successo col Benevento, nella sua prima gara giocata da titolare. Ritroverà il Torino, la squadra a cui, più o meno tredici mesi fa, ha segnato il suo primo gol con la maglia della Fiorentina e dopo l’assist per Hugo punta ad andare oltre. Anche nel nome di Davide, Saponara punta al riscatto. Toccherà a lui, con tutta probabilità, agire alle spalle di Simeone. Chiesa anche questa volta agirà più vicino alla porta.