Torino, Bremer: "Ora ci aspetta la Fiorentina: dobbiamo continuare così, con umiltà"

Il difensore Gleison Bremer del Torino è stato intervistato a Torino Channel e ha parlato della prossima partita contro la Fiorentina e del gol realizzato con il Genoa: "Ho lavorato molto per questo m...

Il difensore Gleison Bremer del Torino è stato intervistato a Torino Channel e ha parlato della prossima partita contro la Fiorentina e del gol realizzato con il Genoa: "Ho lavorato molto per questo momento, grazie a Dio sono riuscito a fare gol. È stata una sfida difficile, il Genoa è una squadra che ha un buon palleggio però noi in settimana abbiamo lavorato bene ed abbiamo preparato al meglio la gara. Per questo siamo riusciti a vincere. Ora ci aspetta la Fiorentina: dobbiamo continuare così, con umiltà".