Notizie Bremer Fiorentina

Bonucci e la giustizia divina, dopo il "Stai seduto" gridato a Venuti, contro il Nantes si è alzato lui...
17 febbraio 2023 19:24
Ricordate Hancko? L'ex Fiorentina è nel mirino del Torino per sostituire Bremer. Costo 5 milioni
16 maggio 2022 13:43
Igor come Bremer. Con lui in campo la Fiorentina subisce poco, riscattato per 5 milioni, in scadenza 2024
17 aprile 2022 23:24
Tifosi viola scatenati sui social, alla ricerca di Alfio da Potenza e di Vlahovic nel taschino di Bremer
19 febbraio 2022 13:38
Gazzetta: "Vlahovic il peggiore, buon per lui per questa stagione Bremer lo incontrerà al massimo al bar"
19 febbraio 2022 13:20
Il Torino prende in giro Vlahovic sui social: "Scrivi le dieci cose che ha Bremer nella sua tasca"
19 febbraio 2022 12:23
Sentite Bremer: "Marcare Vlahovic adesso sarà più difficile perchè Juventus più forte della Fiorentina"
13 febbraio 2022 13:19
Adani bacchetta: "A Firenze dicevano che Savic non era buono quando giocava nella Fiorentina"
19 gennaio 2022 12:45
Cairo esulta e se la gode: "Bremer non ha fatto toccare palla a Vlahovic, davvero monumentale"
10 gennaio 2022 20:38
Torino, il difensore Bremer salterà la sfida con la Fiorentina per infortunio
27 agosto 2021 18:38
Bremer suona la carica per il Toro: "Oggi dobbiamo assolutamente vincere"
08 dicembre 2019 15:43
Torino, Bremer: "Ora ci aspetta la Fiorentina: dobbiamo continuare così, con umiltà"
01 dicembre 2019 12:19
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