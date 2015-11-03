Labaro Viola

Notizie Bremer Fiorentina

Bonucci e la giustizia divina, dopo il "Stai seduto" gridato a Venuti, contro il Nantes si è alzato lui...

17 febbraio 2023 19:24

Ricordate Hancko? L'ex Fiorentina è nel mirino del Torino per sostituire Bremer. Costo 5 milioni

16 maggio 2022 13:43

Igor come Bremer. Con lui in campo la Fiorentina subisce poco, riscattato per 5 milioni, in scadenza 2024

17 aprile 2022 23:24

Tifosi viola scatenati sui social, alla ricerca di Alfio da Potenza e di Vlahovic nel taschino di Bremer

19 febbraio 2022 13:38

Gazzetta: "Vlahovic il peggiore, buon per lui per questa stagione Bremer lo incontrerà al massimo al bar"

19 febbraio 2022 13:20

Il Torino prende in giro Vlahovic sui social: "Scrivi le dieci cose che ha Bremer nella sua tasca"

19 febbraio 2022 12:23

Sentite Bremer: "Marcare Vlahovic adesso sarà più difficile perchè Juventus più forte della Fiorentina"

13 febbraio 2022 13:19

Adani bacchetta: "A Firenze dicevano che Savic non era buono quando giocava nella Fiorentina"

19 gennaio 2022 12:45

Cairo esulta e se la gode: "Bremer non ha fatto toccare palla a Vlahovic, davvero monumentale"

10 gennaio 2022 20:38

Torino, il difensore Bremer salterà la sfida con la Fiorentina per infortunio

27 agosto 2021 18:38

Bremer suona la carica per il Toro: "Oggi dobbiamo assolutamente vincere"

08 dicembre 2019 15:43

Torino, Bremer: "Ora ci aspetta la Fiorentina: dobbiamo continuare così, con umiltà"

01 dicembre 2019 12:19

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