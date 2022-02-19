Il Torino prende in giro Vlahovic sui social: "Scrivi le dieci cose che ha Bremer nella sua tasca"
Dusan Vlahovic è stato annullato ieri sera da Bremer in Juventus-Torino e la società granata ha preso in giro il centravanti della Juventus
Anche quella di ieri è stata una prestazione molto deludente di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus, annullato da Bremer e da tutto il Torino, anche se a fine partita Allegri ha quasi dato la colpa alla Fiorentina. A fine partita, il Torino sui social ha preso in giro l'ex attaccante della Fiorentina scrivendo ai propri tifosi: "Scrivi le 10 cose che ci sono nelle tasche di Bremer adesso" un riferimento, nemmeno troppo velato, a Dusan Vlahovic
https://www.labaroviola.com/allegri-frecciata-alla-fiorentina-vlahovic-giocava-in-una-squadra-che-fa-una-partita-a-settimana/166053/