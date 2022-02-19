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Il Torino prende in giro Vlahovic sui social: "Scrivi le dieci cose che ha Bremer nella sua tasca"

Dusan Vlahovic è stato annullato ieri sera da Bremer in Juventus-Torino e la società granata ha preso in giro il centravanti della Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2022 12:23
Il Torino prende in giro Vlahovic sui social: "Scrivi le dieci cose che ha Bremer nella sua tasca" -
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Il Torino prende in giro Vlahovic sui social: "Scrivi le dieci cose che ha Bremer nella sua tasca"

Anche quella di ieri è stata una prestazione molto deludente di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus, annullato da Bremer e da tutto il Torino, anche se a fine partita Allegri ha quasi dato la colpa alla Fiorentina. A fine partita, il Torino sui social ha preso in giro l'ex attaccante della Fiorentina scrivendo ai propri tifosi: "Scrivi le 10 cose che ci sono nelle tasche di Bremer adesso" un riferimento, nemmeno troppo velato, a Dusan Vlahovic

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