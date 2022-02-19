Il Torino prende in giro Vlahovic sui social: "Scrivi le dieci cose che ha Bremer nella sua tasca"

Dusan Vlahovic è stato annullato ieri sera da Bremer in Juventus-Torino e la società granata ha preso in giro il centravanti della Juventus

A cura di Redazione Labaroviola 19 febbraio 2022 12:23

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