Allegri frecciata alla Fiorentina: "Vlahovic giocava in una squadra che fa una partita a settimana"

Massimiliano Allegri, interpellato sull'argomento, ha commentato la partita deludente di Dusan Vlahovic contro il Torino

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo il deludente pareggio contro il Torino in casa, queste le sue parole a fine partita su Vlahovic in cui cita anche la Fiorentina slot gacor :

"Vlahovic deve imparare tante cose, doveva portare a spasso Bremer per poterlo mettere in difficoltà ma non lo ha fatto, perchè Bremer è meno forte cosi, ma Dusan ha trovato difficoltà, arriva da una squadra che sta facendo un ottimo campionato ma che gioca una partita a settimana, è normale che da noi sia appannato. Quarto posto? Può entrare nella lotta anche la Fiorentina, dipende da cosa fa in queste due partite che gli mancano rispetto a noi" conclude Allegri

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