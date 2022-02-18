Ceccarini chiarisce: "Se Ancelotti rimane al Real Madrid allora Odriozola può restare alla Fiorentina"

Il futuro di Odriozola alla Fiorentina è incerto perchè il calciatore è in prestito secco dal Real Madrid, ne ha parlato Ceccarini

A cura di Redazione Labaroviola 18 febbraio 2022 16:07

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