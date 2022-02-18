Ceccarini chiarisce: "Se Ancelotti rimane al Real Madrid allora Odriozola può restare alla Fiorentina"
Il futuro di Odriozola alla Fiorentina è incerto perchè il calciatore è in prestito secco dal Real Madrid, ne ha parlato Ceccarini
L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana del futuro di Odriozola alla Fiorentina, queste le sue parole:
“Odriozola avrà la strada spianata per la permanenza alla Fiorentina senza alcun problema se a Madrid dovesse restare Ancelotti sulla panchina dei blancos. Bisognerà poi impostare la trattativa, il Real lo valuta 20 milioni. In questo momento il Real contribuisce a pagare una parte dell’ingaggio di Odriozola in viola, il calciatore vuole rimanere a Firenze” conclude Ceccarini.
LA FIORENTINA PENSA A CAMBIARE LO SCUDETTO
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