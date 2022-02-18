Radio Bruno, la Fiorentina sta lavorando al nuovo logo a partire dalla prossima stagione

Possibile cambiamento epocale in casa Fiorentina, il logo della Fiorentina potrebbe cambiare a partire dalla prossima stagione

slot gacor Secondo quanto riportato da Radio Bruno, per la prossima stagione la Fiorentina sta lavorando per un nuovo logo, mettendo di fatto in soffitta lo scudetto a cui siamo abituati e che quest'anno compare solo nelle divise di allenamento e di rappresentanza, con il logo della Fiorentina anni 80 che compare invece sulle maglie da gioco. La società non conferma tutto ciò ma l'emittente radiofonica ribadisce di questo possibile cambiamento. Nonostante questo però, il prossimo anno il logo della Fiorentina dei Pontello (quello usato in questa stagione) continuerebbe comunque ad essere utilizzato nella seconda e nella terza maglia.

https://www.labaroviola.com/terracciano-ha-la-tonsillite-non-si-allena-al-centro-sportivo-contro-latalanta-ci-sara-dragowski/165954/