Ricordate Hancko? L’ex Fiorentina è nel mirino del Torino per sostituire Bremer. Costo 5 milioni

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha in agenda un viaggio in Repubblica Ceca. Il dirigente granata ha nel mirino David Hancko, difensore di proprietà dello Sparta Praga e della nazionale slovacca, con un passato alla Fiorentina. Dopo tre stagioni da protagonista assoluto potrebbe quindi tornare in Serie A, probabilmente per prendere il posto di Bremer (destinato a lasciare, con l’Inter in pole position). Valutazione intorno ai 5 milioni di euro. Lo riporta Tuttomercatoweb

