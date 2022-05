Adesso è ufficiale, Fiorentina-Juventus si giocherà sabato alle 20.45. Esclusa la possibilità del venerdì

La Serie A ha reso noto gli orari dell’ultima giornata di campionato. La Fiorentina che giocherà contro la Juventus al Franchi giocherà di sabato sera alle 20.45, così come faranno anche le avversarie Lazio e Atalanta. La Roma, rivale della Fiorentina per l’Europa League, giocherà invece il venerdì come richiesto dallo stesso club giallorosso, per poter preparare al meglio la finale di Conference League. La squadra viola scenderà dunque in campo conoscendo già il risultato dei giallorossi

