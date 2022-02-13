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Sentite Bremer: "Marcare Vlahovic adesso sarà più difficile perchè Juventus più forte della Fiorentina"

A Sky Sport dopo la sconfitta di ieri casalinga contro il Venezia ha parlato il difensore del Torino Bremer. Queste le sue parole su Vlahovic: "Sei uno dei pochi che non ha fatto vedere palla a Vlahov...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2022 13:19
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Foto LaPresse - Marco Alpozzi06 Dicembre 2018 Torino, ItaliaSportCalcioESCLUSIVA TORINO FCTorino vs Sudtirol - Coppa Italia 2018/2019 - Quarto Turno - Stadio Olimpico Grande Torino.Nella foto: Gleison Bremer (Torino Fc);Photo LaPresse - Marco AlpozziDecem

A Sky Sport dopo la sconfitta di ieri casalinga contro il Venezia ha parlato il difensore del Torino Bremer. Queste le sue parole su Vlahovic: "Sei uno dei pochi che non ha fatto vedere palla a Vlahovic. Venerdì te lo ritroverai nuovamente di fronte. Sai già come marcarlo? Con la Fiorentina abbiamo vinto 4-0, ma venerdì sarà diverso, perché la Juve è una squadra molto più forte. Dovremo stare sempre attenti".

LA SITUAZIONE LEGATA A BERARDI

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