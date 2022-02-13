Sentite Bremer: "Marcare Vlahovic adesso sarà più difficile perchè Juventus più forte della Fiorentina"

A Sky Sport dopo la sconfitta di ieri casalinga contro il Venezia ha parlato il difensore del Torino Bremer. Queste le sue parole su Vlahovic: "Sei uno dei pochi che non ha fatto vedere palla a Vlahov...

A Sky Sport dopo la sconfitta di ieri casalinga contro il Venezia ha parlato il difensore del Torino Bremer. Queste le sue parole su Vlahovic: "Sei uno dei pochi che non ha fatto vedere palla a Vlahovic. Venerdì te lo ritroverai nuovamente di fronte. Sai già come marcarlo? Con la Fiorentina abbiamo vinto 4-0, ma venerdì sarà diverso, perché la Juve è una squadra molto più forte. Dovremo stare sempre attenti".

LA SITUAZIONE LEGATA A BERARDI

https://www.labaroviola.com/fiorentina-aveva-accordo-con-berardi-ma-il-sassuolo-non-voleva-darlo-a-gennaio-sara-viola-in-estate/165224/