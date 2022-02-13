Fiorentina aveva accordo con Berardi, ma il Sassuolo non voleva darlo a gennaio. Sarà viola in estate?

Berardi è fortemente voluto da Italiano, ma la Fiorentina ha già investito molto in quel reparto. Varrà la pena spendere anche per lui?

Non è un segreto che la Fiorentina abbia un debole per Berardi. Il numero 25 del Sassuolo è un pallino di Pradè che già da tempo cerca di portarlo alla sua corte, ed è stimato tantissimo da Italiano tant'è che il mister lo ha proprio richiesto per migliorare la sua squadra.

Andiamo con ordine. La Fiorentina aveva provato già in estate a prenderlo ma le richieste del Sassuolo sono state giudicate eccessive. Il club viola era disposto a fare un sacrificio a gennaio pur di averlo, ma i neroverdi avendo già i conti apposto grazie alla cessione di Boga, non si sono voluti privare del miglior giocatore nel corso del mercato di gennaio.

Ma la Fiorentina ha ancora possibilità di prenderlo? Sì, il ragazzo è molto attratto dalla possibilità di venire a Firenze, tant'è che già a gennaio voleva venire alla corte di Italiano e il contratto in scadenza 2024 potrebbe aiutare moltissimo la società viola ad avere un prezzo inferiore rispetto a quello che chiedeva il Sassuolo l'estate scorsa.

Ma Pradè tenterà l'affondo? Questo resta ancora da capire. Perchè se da una parte i gigliati considerano Berardi importante per recuperare almeno in parte qualche gol perso dalla cessione di Vlahovic, allo stesso il club viola ha investito moltissimo sugli esterni. Nico Gonzalez e Ikonè sono stati due acquisti molto cari e la Fiorentina crede molto anche in Sottil. Quindi, se pur il club viola avrà diversi fondi a disposizione, resta da capire se varrà la pena fare un investimento in quel ruolo lì invece che su altri dove ci sarebbe maggiore bisogno, per accontentare magari mister Italiano che stravede per questo giocatore.

Lorenzo Bigiotti

IL PUNTO SUL CENTRAVANTI TITOLARE DELLA FIORENTINA

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