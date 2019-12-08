Bremer suona la carica per il Toro: "Oggi dobbiamo assolutamente vincere"

Il difensore del Torino Gleison Bremer carica i suoi prima dell'inizio del match: "Il mister mi ha dato tanta fiducia, il campo me lo sto conquistando grazie al lavoro. La partita di Genova è il passa...

A cura di Redazione Labaroviola 08 dicembre 2019 15:43

Foto LaPresse - Marco Alpozzi 06 Dicembre 2018 Torino, Italia Sport Calcio ESCLUSIVA TORINO FC Torino vs Sudtirol - Coppa Italia 2018/2019 - Quarto Turno - Stadio Olimpico Grande Torino. Nella foto: Gleison Bremer (Torino Fc); Photo LaPresse - Mar

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