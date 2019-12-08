Bremer suona la carica per il Toro: "Oggi dobbiamo assolutamente vincere"
Il difensore del Torino Gleison Bremer carica i suoi prima dell'inizio del match: "Il mister mi ha dato tanta fiducia, il campo me lo sto conquistando grazie al lavoro. La partita di Genova è il passa...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 15:43
Il difensore del Torino Gleison Bremer carica i suoi prima dell'inizio del match: "Il mister mi ha dato tanta fiducia, il campo me lo sto conquistando grazie al lavoro. La partita di Genova è il passato, oggi dobbiamo vincere assolutamente contro la Fiorentina".