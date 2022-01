Adani bacchetta: “A Firenze dicevano che Savic non era buono quando giocava nella Fiorentina”

Lele Adani, oggi opinionista ed ex difensore della Fiorentina, ha parlato alla Bobo TV di Stefan Savic, ex giocatore viola nell’era Montella. Le sue parole:

“Bremer lo metto tra i primi tre centrali del campionato italiano, giocherebbe in tutte le grandi squadre, sta avendo una grande crescita, legge le palla, è veloce ed è tecnico, uno come lui lo metto al fianco di Savic, che oggi gioca nell’Atletico Madrid e che giocava nella Fiorentina, a Firenze di lui dicevano che non erano buono, che non era all’altezza e che faceva grandi errori, io me lo ricordo bene. Adesso sta facendo la sua carriera all’Atletico Madrid, ecco, Bremer vale Savic” conclude Adani.

ROSATI SCHERZA E RIVELA: “TERZIC MI DEVE RINGRAZIARE”