Notizie Savic Fiorentina

Savic rivela: "Sono andato via dalla Fiorentina perché il club aveva bisogno di fare cassa"
18 febbraio 2025 20:03
F.Romano: "Savic ha trovato un accordo con il Trabzonspor, firmerà un contratto di tre anni"
22 luglio 2024 23:39
Sarri attacca la Gazzetta: "Dopo aver vinto 4-0 hanno messo in prima pagina Milinkovic alla Juventus"
12 ottobre 2022 15:36
Il cantante degli Oasis Liam Callagher minaccia l'ex Fiorentina Savic: "Se ti incontro sei morto"
16 aprile 2022 13:06
Rissa tra Atletico e City dopo la partita, l'ex Fiorentina Savic ha preso per i capelli Grealish
14 aprile 2022 13:08
La stampa incorona l'ex Fiorentina Savic: "Partita mostruosa, non concede neanche le briciole a CR7"
16 marzo 2022 12:20
Adani bacchetta: "A Firenze dicevano che Savic non era buono quando giocava nella Fiorentina"
19 gennaio 2022 12:45
Saelemaekers aveva preso in giro Savic con la linguaccia, la vendetta è la foto di un pagliaccio
08 dicembre 2021 15:29
"Voler bene alla Fiorentina". La lezione di Marcos Alonso, Savic e Cuadrado a Vlahovic
07 ottobre 2021 20:18
Dalla Spagna: Ramadani indagato per riciclaggio, al setaccio trasferimenti fatti nell'era Della Valle
26 febbraio 2020 00:14
Savic ed un doppio no alla Juventus, i bianconeri volevano ingaggio a zero ma il difensore ha rinnovato con l'Atletico
07 novembre 2019 19:59
Savic: "Ho nostalgia della Fiorentina, sono cresciuto come giocatore e come persona"
20 febbraio 2019 12:57
"Alla Fiorentina la priorità erano le cessioni. Senza quelle di Savic e Joaquin avremmo vinto"
06 febbraio 2019 11:27
La Juventus vuole prendere Savic, l'ex viola a luglio potrebbe diventare bianconero
30 gennaio 2019 02:22
Caldara out? Il Milan va su un ex viola: Stefan Savic
01 novembre 2018 19:55
Dopo il trionfo, un giornalista saluta Savic e lui: "Italiano? Sempre forza Fiorentina"
16 agosto 2018 15:41
Stadio, offertona dall'Atletico. L' ex Savic più soldi per Milenkovic
19 giugno 2018 09:35
Rita Antognoni: "Inzaghi non piangi questa volta vero? Savic poteva evitare..."
19 aprile 2018 13:00
Brovarone: “Milinkovic-Savic vale 150 mln, super rimpianto Sousa lo aveva convinto."
27 febbraio 2018 12:29
Savic: "Cresciuto molto con Montella, quella Fiorentina giocava bene. Ma quando ha chiamato Simeone..."
16 gennaio 2018 15:31
Savic e Simeone nel ritiro della Fiorentina a Madrid per salutare i viola
23 agosto 2017 14:29
Perché il tifoso della Fiorentina non avrà mai rancore nei confronti di Alonso, Savic e Cuadrado
10 maggio 2017 13:40
Dalla Spagna: così Savic ha fatto dimenticare Miranda al Cholo Simeone
21 aprile 2017 17:50
Savic: "Firenze è casa mia, se sono questo è grazie a Montella e alla Fiorentina. Ho lasciato la Fiorentina perché..."
22 maggio 2016 22:08
Da quel volo mancato all'ultimo alle lacrime. Cosi Savic è volato fino alla finale di Champions
05 maggio 2016 11:45
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