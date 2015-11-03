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Notizie Savic Fiorentina

Savic rivela: "Sono andato via dalla Fiorentina perché il club aveva bisogno di fare cassa"

18 febbraio 2025 20:03

F.Romano: "Savic ha trovato un accordo con il Trabzonspor, firmerà un contratto di tre anni"

22 luglio 2024 23:39

Sarri attacca la Gazzetta: "Dopo aver vinto 4-0 hanno messo in prima pagina Milinkovic alla Juventus"

12 ottobre 2022 15:36

Il cantante degli Oasis Liam Callagher minaccia l'ex Fiorentina Savic: "Se ti incontro sei morto"

16 aprile 2022 13:06

Rissa tra Atletico e City dopo la partita, l'ex Fiorentina Savic ha preso per i capelli Grealish

14 aprile 2022 13:08

La stampa incorona l'ex Fiorentina Savic: "Partita mostruosa, non concede neanche le briciole a CR7"

16 marzo 2022 12:20

Adani bacchetta: "A Firenze dicevano che Savic non era buono quando giocava nella Fiorentina"

19 gennaio 2022 12:45

Saelemaekers aveva preso in giro Savic con la linguaccia, la vendetta è la foto di un pagliaccio

08 dicembre 2021 15:29

"Voler bene alla Fiorentina". La lezione di Marcos Alonso, Savic e Cuadrado a Vlahovic

07 ottobre 2021 20:18

Dalla Spagna: Ramadani indagato per riciclaggio, al setaccio trasferimenti fatti nell'era Della Valle

26 febbraio 2020 00:14

Savic ed un doppio no alla Juventus, i bianconeri volevano ingaggio a zero ma il difensore ha rinnovato con l'Atletico

07 novembre 2019 19:59

Savic: "Ho nostalgia della Fiorentina, sono cresciuto come giocatore e come persona"

20 febbraio 2019 12:57

"Alla Fiorentina la priorità erano le cessioni. Senza quelle di Savic e Joaquin avremmo vinto"

06 febbraio 2019 11:27

La Juventus vuole prendere Savic, l'ex viola a luglio potrebbe diventare bianconero

30 gennaio 2019 02:22

Caldara out? Il Milan va su un ex viola: Stefan Savic

01 novembre 2018 19:55

Dopo il trionfo, un giornalista saluta Savic e lui: "Italiano? Sempre forza Fiorentina"

16 agosto 2018 15:41

Stadio, offertona dall'Atletico. L' ex Savic più soldi per Milenkovic

19 giugno 2018 09:35

Rita Antognoni: "Inzaghi non piangi questa volta vero? Savic poteva evitare..."

19 aprile 2018 13:00

Brovarone: “Milinkovic-Savic vale 150 mln, super rimpianto Sousa lo aveva convinto."

27 febbraio 2018 12:29

Savic: "Cresciuto molto con Montella, quella Fiorentina giocava bene. Ma quando ha chiamato Simeone..."

16 gennaio 2018 15:31

Savic e Simeone nel ritiro della Fiorentina a Madrid per salutare i viola

23 agosto 2017 14:29

Perché il tifoso della Fiorentina non avrà mai rancore nei confronti di Alonso, Savic e Cuadrado

10 maggio 2017 13:40

Dalla Spagna: così Savic ha fatto dimenticare Miranda al Cholo Simeone

21 aprile 2017 17:50

Savic: "Firenze è casa mia, se sono questo è grazie a Montella e alla Fiorentina. Ho lasciato la Fiorentina perché..."

22 maggio 2016 22:08

Da quel volo mancato all'ultimo alle lacrime. Cosi Savic è volato fino alla finale di Champions

05 maggio 2016 11:45

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