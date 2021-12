Saelemaekers aveva preso in giro Savic con la linguaccia, la vendetta è la foto di un pagliaccio

Come racconta Sport Mediaset, la vendetta è un piatto che va servito freddo e Stevan Savic lo sa bene. Il difensore dell’Atletico Madrid non era in campo nella corrida dell’Estadio do Dragao che ha mandato i colchoneros agli ottavi di Champions League ai danni del Porto e del Milan, ma ha celebrato la qualificazione della squadra di Simeone pungendo proprio i rossoneri e in particolare Alexis Saelemaekers. Savic ha infatti postato in una storia su Instagram l’immagine del clown che fa la linguaccia, lo stesso gesto fatto dal belga al difensore per prendersi gioco di lui nei minuti finali della sfida del Wanda Metropolitano vinta dai rossoneri 1-0.

IL MIGLIOR AMICO DI RIBERY A FIRENZE: “AVEVA GIA PARLATO CON GATTUSO”