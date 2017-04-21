Dalla Spagna: così Savic ha fatto dimenticare Miranda al Cholo Simeone

Secondo Capital Deporte, l'ex viola Stefan Savic ha fatto definitivamente dimenticare Miranda, passato all'Inter, al Cholo Simeone. La terza semifinale Champions negli ultimi quattro anni è anche meri...

Secondo Capital Deporte, l'ex viola Stefan Savic ha fatto definitivamente dimenticare Miranda, passato all'Inter, al Cholo Simeone. La terza semifinale Champions negli ultimi quattro anni è anche merito suo: arrivato a Madrid per una decina di milioni più Suarez, l'ex difensore viola adesso è un pilastro inamovibile al fianco di Diego Godin.