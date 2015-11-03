Notizie Atletico Fiorentina

Hancko: “Quando ero alla Fiorentina giocavo con il Cholito e chiesi una foto a suo padre, è una leggenda”
26 luglio 2025 17:55
Nazione: "L'Atletico oggi presenterà l'offerta per Amrabat. Il Fenerbahce ha proposto 15 milioni"
29 agosto 2024 09:05
Nazione: “Telefonata dell’Atletico per Nico Gonzalez ma prima Palladino vuole valutarlo”
04 giugno 2024 09:41
Repubblica: "Amrabat-Atletico c'è l'ok sull'ingaggio ma manca l'offerta alla Fiorentina"
10 luglio 2023 09:08
Corriere Fiorentino, Milenkovic ad un bivio, entro 4 giorni la decisione: Juve e Tottenham in pole
02 agosto 2022 08:53
TMW rivela, la Fiorentina ci ha provato per De Paul. L'argentino rifiuta, vuole restare all'Atletico
15 luglio 2022 11:14
Gazzetta, Vlahovic-Atletico Madrid? Ora c’è l’ostacolo Juve. Osserva il Manchester City
29 ottobre 2021 09:43
CorSport, Vlahovic, il suo futuro si deciderà in settimana: Fiorentina in ansia. L'Atletico offre 70 milioni?
15 agosto 2021 09:12
Di Marzio: "Vlahovic, l'Atletico offre 60 milioni più Nehuen Perez: la Fiorentina dovrà decidere"
13 agosto 2021 00:11
Flop Bernardeschi, la Juve è pronto a cederlo. Su di lui Atletico, Barcellona e Milan
13 aprile 2020 21:15
Simeone va all'Atletico Madrid, ma è il fratello minore del Cholito: Giuliano dal River ai Colchoneros
12 settembre 2019 19:25
Dopo la Fiorentina, solo fallimenti. Kalinic flop anche in Spagna, l'Atletico Madrid...
07 dicembre 2018 14:33
Nazione: El Cholo Simeone stregato da Milenkovic. Affondo decisivo dell'Atletico, ma serve cifra monstre...
14 luglio 2018 12:24
La Fiorentina ha chiesto Lautaro Martinez, è lotta con Real Madrid e Atletico. Il procuratore conferma
28 aprile 2017 13:52
Dalla Spagna: così Savic ha fatto dimenticare Miranda al Cholo Simeone
21 aprile 2017 17:50
Stangata Fifa, Real Madrid e Atletico Madrid senza mercato per due sessioni
08 settembre 2016 19:40
Archivio