Nazione: El Cholo Simeone stregato da Milenkovic. Affondo decisivo dell'Atletico, ma serve cifra monstre...
La Nazione oggi in edicola riporta del forte interesse del Cholo Simeone per Nikola Milenkovic: l'allenatore sarebbe stato stregato dalle prestazioni del difensore e, adesso, starebbe preparando l'aff...
La Nazione oggi in edicola riporta del forte interesse del Cholo Simeone per Nikola Milenkovic: l'allenatore sarebbe stato stregato dalle prestazioni del difensore e, adesso, starebbe preparando l'affondo decisivo insieme ai vertici del club per fargli vestire la maglia rojoblanca. La Fiorentina, però, non ha alcuna intenzione di privarsi già in questa stagione del suo gioiello ed è disposta a sedersi intorno ad un tavolo solo per cifre monstre. Da escludere, invece, che l'arrivo di Ceccherini solleciti la partenze di Milenkovic.