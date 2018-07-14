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Nazione: El Cholo Simeone stregato da Milenkovic. Affondo decisivo dell'Atletico, ma serve cifra monstre...

La Nazione oggi in edicola riporta del forte interesse del Cholo Simeone per Nikola Milenkovic: l'allenatore sarebbe stato stregato dalle prestazioni del difensore e, adesso, starebbe preparando l'aff...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 12:24
Nazione: El Cholo Simeone stregato da Milenkovic. Affondo decisivo dell'Atletico, ma serve cifra monstre... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
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La Nazione oggi in edicola riporta del forte interesse del Cholo Simeone per Nikola Milenkovic: l'allenatore sarebbe stato stregato dalle prestazioni del difensore e, adesso, starebbe preparando l'affondo decisivo insieme ai vertici del club per fargli vestire la maglia rojoblanca. La Fiorentina, però, non ha alcuna intenzione di privarsi già in questa stagione del suo gioiello ed è disposta a sedersi intorno ad un tavolo solo per cifre monstre. Da escludere, invece, che l'arrivo di Ceccherini solleciti la partenze di Milenkovic.

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