Nazione: El Cholo Simeone stregato da Milenkovic. Affondo decisivo dell'Atletico, ma serve cifra monstre...

La Nazione oggi in edicola riporta del forte interesse del Cholo Simeone per Nikola Milenkovic: l'allenatore sarebbe stato stregato dalle prestazioni del difensore e, adesso, starebbe preparando l'aff...

A cura di Redazione Labaroviola 14 luglio 2018 12:24

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic

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