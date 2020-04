Flop Bernardeschi, la Juve è pronto a cederlo. Su di lui Atletico, Barcellona e Milan

Secondo quanto riporta il quotidiano Sport, in Spagna, sia Atletico Madrid che Barcellona sono interessati a Federico Bernardeschi, fantasista della Juventus che i bianconeri proveranno a cedere nella prossima finestra di mercato. Per l’ex viola si fa anche il nome del Milan. La cosa certa che dopo alcune stagioni non al top, la Juve è pronta a cederlo