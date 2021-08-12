Di Marzio: "Vlahovic, l'Atletico offre 60 milioni più Nehuen Perez: la Fiorentina dovrà decidere"

L'Atletico Madrid presenta l'offerta per Vlahovic. La Fiorentina resisterà all'attacco?

Sono ore cruciali per il futuro di Dusan Vlahovic, che potrebbe essere in Liga. L'Atletico Madrid vuole, fortemente, l'attaccante serbo. Il club rojiblanco, campione di Spagna in carica, è pronto a toccare quota 60 milioni di euro (comprensiva di bonus) e ad inserire nella trattativa anche una contropartita tecnica: si tratta di Nehuen Perez, giovane difensore argentino (classe 2000). Non appena l'offerta dell'Atletico Madrid verrà formalizzata, la palla passerà alla Fiorentina, che dovrà decidere se accettare l'offerta o resistere. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

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