I convocati della Fiorentina per il Cosenza: out Lirola, ci sono Milenkovic ed il nuovo acquisto Gonzalez

Italiano ne chiama 24 per la sfida contro il Cosenza

12 agosto 2021 22:50
Moena, stadio Benatti, 29.07.2021, amichevole Fiorentina-Levico, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 29.07.2021, amichevole Fiorentina-Levico, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Ecco i convocati della Fiorentina per la sfida di Coppa Italia di domani al Franchi alle ore 21.00 contro il Cosenza:

1) BENASSI Marco

2) BIANCO Alessandro

3) BIRAGHI Cristiano

4) BONAVENTURA Giacomo

5) CALLEJON BUENO Josè Maria

6) CASTROVILLI Gaetano

7) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

8) DRAGOWSKI Bartlomiej (P)

9) DUNCAN Joseph Alfred

10) GONZALEZ Nicolas Ivan

11) KOKORIN Aleksandr

12) MALEH Youssef

13) MARTINEZ QUARTA Lucas

14) MILENKOVIC Nikola

15) PEZZELLA German Alejo

16) PULGAR FARFAN Erick Antonio

17) RANIERI Luca

18) ROSATI Antonio (P)

19) SAPONARA Riccardo

20) SOTTIL Riccardo

21) TERRACCIANO Pietro (P)

22) TERZIC Aleksa

23) VENUTI Lorenzo

24) VLAHOVIC Dusan

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “VLAHOVIC HA TESTA SOLO PER LA FIORENTINA MA NON HO AVUTO NESSUNA GARANZIA DALLA SOCIETÀ”

https://www.labaroviola.com/italiano-vlahovic-ha-testa-solo-per-la-fiorentina-ma-non-ho-avuto-nessuna-garanzia-dalla-societa/147955/

