I convocati della Fiorentina per il Cosenza: out Lirola, ci sono Milenkovic ed il nuovo acquisto Gonzalez
Italiano ne chiama 24 per la sfida contro il Cosenza
Ecco i convocati della Fiorentina per la sfida di Coppa Italia di domani al Franchi alle ore 21.00 contro il Cosenza:
1) BENASSI Marco
2) BIANCO Alessandro
3) BIRAGHI Cristiano
4) BONAVENTURA Giacomo
5) CALLEJON BUENO Josè Maria
6) CASTROVILLI Gaetano
7) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio
8) DRAGOWSKI Bartlomiej (P)
9) DUNCAN Joseph Alfred
10) GONZALEZ Nicolas Ivan
11) KOKORIN Aleksandr
12) MALEH Youssef
13) MARTINEZ QUARTA Lucas
14) MILENKOVIC Nikola
15) PEZZELLA German Alejo
16) PULGAR FARFAN Erick Antonio
17) RANIERI Luca
18) ROSATI Antonio (P)
19) SAPONARA Riccardo
20) SOTTIL Riccardo
21) TERRACCIANO Pietro (P)
22) TERZIC Aleksa
23) VENUTI Lorenzo
24) VLAHOVIC Dusan
