CorSport, Vlahovic, il suo futuro si deciderà in settimana: Fiorentina in ansia. L'Atletico offre 70 milioni?

Vlahovic, il suo futuro è ancora in bilico. Commisso riuscirà a blindarlo?

E' inevitabile che la settimana riservi due-tre giorni in cui davvero si deciderà una volta per tutte il futuro di Dusan Vlahovic. Darko Ristic, procuratore di Dusan, nei vari colloqui e contatti avuti specie nelle ultime settimane ha messo insieme un interesse più forte di tutti ed è quello dell'Atletico Madrid, disposto a spendere 60 milioni, la Fiorentina però continua a ribadire di non aver ricevuto proposte scritte.

La Fiorentina riuscirà a far firmare il rinnovo al suo gioiello? L'Atletico Madrid presenterà un'offerta da sessanta milioni, forse addirittura proprio da settanta? Il ritorno di Commisso in Italia servirà a dare l'input definitivo? Lo scrive il Corriere dello Sport.

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