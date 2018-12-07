Dopo la Fiorentina, solo fallimenti. Kalinic flop anche in Spagna, l'Atletico Madrid...
Secondo quanoto riportato da Marca, l’Atletico Madrid vorrebbe già vendere Kalinic a gennaio per prendere Maxi Gomez del Celta Vigo. A quanto pare, dopo l’avventura Fiorentina, per il centravanti croa...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2018 14:33
Secondo quanoto riportato da Marca, l’Atletico Madrid vorrebbe già vendere Kalinic a gennaio per prendere Maxi Gomez del Celta Vigo. A quanto pare, dopo l’avventura Fiorentina, per il centravanti croato solo fallimenti, dopo il Milan adesso l’Atletico Madrid. Nonostante il lungo infortunio occorso a Diego Costa, dunque, l'Atletico non sembra voler puntare sull'attaccante croato…