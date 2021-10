Gazzetta, Vlahovic-Atletico Madrid? Ora c’è l’ostacolo Juve. Osserva il Manchester City

L’Atletico Madrid in estate è stato vicino a Vlahovic con un’offerta da 55 milioni. Non se ne fece nulla perché gli spagnoli non riuscirono ad accordarsi con gli agenti. Stavolta c’è un problema in più per la società di Gil: se la Juve non riscatta Morata si ritrova un cavallo di ritorno.

Anche il Manchester City si è affacciato in queste settimane per conoscere le intenzioni di Dusan. Ma è altrettanto vero che Guardiola negli ultimi tempi sta facendo scelte differenti in attacco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

