Nazione: "L'Atletico oggi presenterà l'offerta per Amrabat. Il Fenerbahce ha proposto 15 milioni"

Se Amrabat saluta la Fiorentina, Pradè dovrebbe avere già in mano il sostituto

A centrocampo il domino si innescherà eventualmente con la cessione di Amrabat, da un paio di giorni diventata più probabile. Il Fenerbahce ha presentato un’offerta importante vicina ai 15 milioni, la Fiorentina ne vuole circa 18. Nelle ultime ore si sarebbe inserito pure l’Atletico Madrid, che oggi dovrebbe presentare un'offerta al club viola. Nel caso in cui alla fine il marocchino dovesse salutare, la Fiorentina avrebbe l’esigenza di prendere un sostituto. E visti i tempi che cominciano a stringere, Pradè dovrebbe già averlo in mano. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-nella-notte-contatti-tra-fiorentina-e-dinamo-zagabria-per-capire-se-baturina-verra-liberato/266001/