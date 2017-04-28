La Fiorentina ha chiesto Lautaro Martinez, è lotta con Real Madrid e Atletico. Il procuratore conferma

Lautaro Martinez è il nuovo astro nascente del calcio argentino, un attaccante con grandi qualità. Corvino vuole portarlo a Firenze

La Fiorentina vuole Lautaro Martinez ora in forza al Racing de Avellaneda, attaccante argentino classe 1997 che in patria paragonano a Cavani per le sue qualità, l'attaccante è seguito anche da Real Madrid e Atletico e il suo procuratore Rolando Zarate (fratello di Maurito) ha parlato a Sportia del suo giovane assistito: "Sì, confermo che la Fiorentina è interessata e lo ha chiesto, anche se ancora non è stata formulata un'offerta ufficiale per il calciatore".