Nazione: “Telefonata dell’Atletico per Nico Gonzalez ma prima Palladino vuole valutarlo”

In casa viola uno dei nomi in uscita potrebbe essere quello di Nico Gonzalez, ci sarebbe l’interessamento dell’Atletico Madrid per il numero 10 viola. Al momento si tratta solo di un sondaggio (una telefonata arrivata dalla Spagna) con il club comunque sarebbe disposto a fare una proposta concreta. Per il momento è solo un’ipotesi visto i cambiamenti in panchina viola. Ed è proprio lo stesso Raffaele Palladino a valutare se Nico può ancora far parte del progetto, sarà infatti il nuovo allenatore viola a dare indicazioni alla società su cosa fare con l’argentino. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI PEDULLÀ