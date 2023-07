Repubblica: “Amrabat-Atletico c’è l’ok sull’ingaggio ma manca l’offerta alla Fiorentina”

Secondo Repubblica, la Fiorentina ha necessità di vendere per puntare così alle entrate. Sofyan Amrabat è nel mirino del Manchester United e dell’Atletico. Il club spagnolo avrebbe accontentato con l’ingaggio il marocchino ma non ha presentato offerte alla Fiorentina che chiede 30 milioni per un top. Amrabat sogna ancora un passaggio al Barcellona, affare sfumato già a gennaio. Ora c’è anche un club arabo su di lui ma il centrocampista sembra voglia restare in Europa.

