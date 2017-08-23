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Savic e Simeone nel ritiro della Fiorentina a Madrid per salutare i viola

Due pezzi dell'Atletico Madrid in visita alla squadra viola nell'albergo a Madrid. Savic scherza con i reduci della sua Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2017 14:29
Savic e Simeone nel ritiro della Fiorentina a Madrid per salutare i viola - Savic incontra e scherza con Badelj e Tomovic
Savic incontra e scherza con Badelj e Tomovic
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Visite per la Fiorentina nel ritiro di Madrid. A fare visita ai viola sono arrivati Stefan Savic e Diego Pablo Simeone dell'Atletico Madrid per salutare la truppa viola. Savic ha ritrovato alcuni dei suoi ex compagni mentre il tecnico dell'Atletico per salutare suo figlio Giovanni appena arrivato in maglia viola. Stasera alle 22.45 la Fiorentina sarà di scena al Santiago Bernabeu.

Diego Pablo Simeone incontra suo figlio Giovanni

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