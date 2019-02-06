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"Alla Fiorentina la priorità erano le cessioni. Senza quelle di Savic e Joaquin avremmo vinto"

Paulo Sousa ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole:"La Fiorentina ha ricavato 140 milioni dalle cessioni? Era la priorità, non lo dissi, ma avremmo vinto qualcosa se non si fossero venduti Savi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2019 11:27
"Alla Fiorentina la priorità erano le cessioni. Senza quelle di Savic e Joaquin avremmo vinto" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com. Paulo Sousa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com. Paulo Sousa
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Paulo Sousa ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole:

"La Fiorentina ha ricavato 140 milioni dalle cessioni? Era la priorità, non lo dissi, ma avremmo vinto qualcosa se non si fossero venduti Savic e Joaquin. E’ stata la mia esperienza più importante di allenatore. Firenze città bellissima con tifosi appassionati. Devo molto alla Fiorentina. Ho fatto crescere giocatori, come Chiesa e Bernardeschi. Non mi aspettavo che Chiesa crescesse così in fretta. L’ho lanciato per farlo diventare bandiera del club.”

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