"Alla Fiorentina la priorità erano le cessioni. Senza quelle di Savic e Joaquin avremmo vinto"

Paulo Sousa ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole:"La Fiorentina ha ricavato 140 milioni dalle cessioni? Era la priorità, non lo dissi, ma avremmo vinto qualcosa se non si fossero venduti Savi...

A cura di Redazione Labaroviola 06 febbraio 2019 11:27

Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com. Paulo Sousa

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