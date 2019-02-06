"Alla Fiorentina la priorità erano le cessioni. Senza quelle di Savic e Joaquin avremmo vinto"
Paulo Sousa ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole:"La Fiorentina ha ricavato 140 milioni dalle cessioni? Era la priorità, non lo dissi, ma avremmo vinto qualcosa se non si fossero venduti Savi...
A cura di Redazione Labaroviola
06 febbraio 2019 11:27
Paulo Sousa ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole:
"La Fiorentina ha ricavato 140 milioni dalle cessioni? Era la priorità, non lo dissi, ma avremmo vinto qualcosa se non si fossero venduti Savic e Joaquin. E’ stata la mia esperienza più importante di allenatore. Firenze città bellissima con tifosi appassionati. Devo molto alla Fiorentina. Ho fatto crescere giocatori, come Chiesa e Bernardeschi. Non mi aspettavo che Chiesa crescesse così in fretta. L’ho lanciato per farlo diventare bandiera del club.”