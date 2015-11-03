Notizie Paulo Sousa Fiorentina

Bernardeschi: "Sousa è stato come un padre: è stato l'allenatore che umanamente mi ha trasmesso di più"
11 marzo 2026 22:14
Cassano esalta Bernardeschi: "Ho rivisto quello della Fiorentina di Sousa, a destra nessuno come lui"
18 febbraio 2026 23:27
Ricordate De Maio? "Cosa non ha funzionato a Firenze? Scelto da Corvino, scaricato da Sousa"
18 dicembre 2024 23:18
Paulo Sousa può tornare ad allenare in Italia, la Roma ci pensa per sostituire Juric, ci sono contatti
04 novembre 2024 11:24
Sousa: "Chiesa giocatore incredibile, lo feci debuttare e subito ha dimostrato di essere fortissimo"
08 settembre 2024 17:38
Italiano sfida Nicola nel derby dell'Arno. I precedenti sorridono al tecnico della Fiorentina
17 febbraio 2024 17:50
Sousa: "Dai dirigenti zero parole. La mia vera preoccupazione è quanto accade in Ucraina e Israele"
08 ottobre 2023 15:42
Borja Valero: "Italiano è imprevedibile con novità tattiche. Miglior allenatore che ho avuto? Paulo Sousa"
05 ottobre 2023 18:36
Già finita la favola Paulo Sousa alla Salernitana, lo vogliono esonerare. Al suo posto pronto Semplici
28 settembre 2023 00:40
Paulo Sousa fa infuriare la Salernitana e ritratta: "Napoli? Per ora la mia idea è quella di restare"
14 giugno 2023 13:53
Guerini: "Paulo Sousa pessima persona, alla Fiorentina mi ha chiuso in ufficio, non mi faceva avvicinare"
12 giugno 2023 18:30
Bargiggia fa dietro front: "Mercoledì Sousa al Napoli dopo il no di Italiano. Era tutto apparecchiato"
11 giugno 2023 19:45
Salernitana furiosa contro Paulo Sousa. Lo caccia e se il Napoli non lo prende davvero resta senza panchina
11 giugno 2023 12:45
Bomba Sky Sport: "De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore, è Paulo Sousa. Napoli paga clausola"
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Rocio: "Con Sousa anche Borja si allenava volentieri. Ha cambiato carattere per andare lontano..."
02 maggio 2023 20:29
Paulo Sousa squalificato dopo espulsione rimediata a Napoli: contro la Fiorentina non sarà in panchina
01 maggio 2023 18:26
Paulo Sousa si lamenta: "Ci hanno tolto un giorno per preparare la partita contro la Fiorentina"
29 aprile 2023 21:17
Allegri attacca Paulo Sousa: "Quello che ha detto è una mancanza di rispetto. Pensi alla sua squadra"
16 aprile 2023 10:50
Siparietto Paulo Sousa-Borja Valero: "Non gioco più" la risposta: "Vieni da me, in un mese sei in forma"
07 aprile 2023 19:46
Alla Fiorentina fu grossa lite Sousa-Sepe. Il dissidio si ripropone alla Salernitana, il portiere esplode
03 aprile 2023 14:41
Paulo Sousa batte il Monza 3-0 e si avvicina alla Fiorentina, la squadra di Palladino a più 4 dai viola
26 febbraio 2023 17:03
Palladino confessa: "Seguo Paulo Sousa da quando allenava la Fiorentina, lavora con ottimi principi"
26 febbraio 2023 16:23
Candreva esalta Paulo Sousa: "Insegna calcio, vai in campo e sai cosa fare. Dobbiamo essere felici"
23 febbraio 2023 12:50
Bentornato Paulo, avevi conquistato Firenze portando la Fiorentina a sfiorare il titolo d'inverno
15 febbraio 2023 00:34
Paulo Sousa torna in Italia dopo la Fiorentina, sarà il nuovo allenatore della Salernitana
14 febbraio 2023 16:14
Ferrara: "La grande pochezza. Fiorentina smontata e rimontata a caso, Italiano come Paulo Sousa"
22 gennaio 2023 13:45
Il Portogallo valuta l'ex Fiorentina Paulo Sousa come CT, lui spera nella chiamata e rifiuta la Serie A
14 dicembre 2022 19:34
Borja Valero: "Sarei stato perfetto per Italiano. Rossi era forte più di ogni oltre immaginazione"
30 novembre 2022 14:38
Borja Valero: "Nel 2015 ci fu Fiorentina-Psg, dissi a Paulo Sousa: «Il loro più forte è Rabiot»
17 novembre 2022 11:17
Tuttosport: Inzaghi in bilico, Paulo Sousa torna in Italia? Il tecnico si è proposto all'Inter
03 ottobre 2022 14:51
Gonzalo ricorda: "Nell'ultimo anno a Firenze non volevano che giocassi, costretto a dire addio"
29 agosto 2022 19:05
Paulo Sousa: "Ho sbagliato dopo il mercato di gennaio ma pensavo davvero a vincere lo scudetto"
29 agosto 2022 18:54
Tifosi in rivolta dopo la sconfitta del Flamengo: "Fiorentina liberaci da Paulo Sousa"
06 giugno 2022 09:03
Borja rivela: "Paulo Sousa terrorizzato da fuga di notizie, nascondeva la formazione anche ai giocatori"
09 maggio 2022 13:27
Siparietto Mourinho e Borja Valero sulla Fiorentina: "Paulo Sousa mi diceva che era tra i più grandi"
28 novembre 2021 20:39
Era dai tempi di Paulo Sousa che la Fiorentina non affrontava la Juventus davanti in classifica
03 novembre 2021 18:48
Joaquin: "Gioco meno del portiere di riserva di Holly e Benji. Via dalla Fiorentina dopo Montella"
31 agosto 2021 19:25
Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull'ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L'ha proposto Mendes
21 giugno 2021 15:19
Ufficiale: Paulo Sousa è il nuovo allenatore della Polonia. Il comunicato
21 gennaio 2021 16:59
Paulo Sousa: "Chiesa ha fatto la scelta giusta ad andare alla Juve"
17 gennaio 2021 10:20
Paulo Sousa via dal suo club. Il portoghese si è già stufato del Bordeaux. I dettagli
03 luglio 2020 14:42
Freitas: "Castrovilli una scommessa vinta da Corvino. Chiesa ha meritato la fiducia di Sousa sul campo"
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Pasqual: "Fu Sousa a sancire il mio addio. Sogno di tornare da dirigente dei giovani.."
21 marzo 2020 16:05
Sousa sulla Gazzetta: "Consigliai di acquistare Cristiano Ronaldo ad Andrea Agnelli"
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Kalinic, la viola si defila. Si fa avanti il Bordeaux. Il croato richiesto da Sousa. I dettagli
20 dicembre 2019 08:05
Kalinic: "Posso fare più ruoli, a Firenze ho fatto anche l'esterno. Con Sousa..
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Sottil: "Ho bisogno di giocare alla mia età. A Pescara ho lasciato un bel ricordo. Montella.."
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Eduardo Macia ufficiale al Bordeaux di Paulo Sousa. Il suo ruolo nel club..
04 aprile 2019 20:49
PIOLI COME SOUSA E MONTELLA? NO, ADESSO HA RAGIONE LA SOCIETÀ. I MOTIVI
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"Alla Fiorentina la priorità erano le cessioni. Senza quelle di Savic e Joaquin avremmo vinto"
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La Fiorentina fa la fortuna di Sousa, se DiFra perde contro il Milan sarà ingaggiato
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La Roma affonda e Paulo Sousa si avvicina alla panchina giallorossa. Ma Di Francesco...
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L'ex viola Sousa deve ringraziare la Fiorentina. E' pronto a sostituire Di Francesco
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Sella: "Alla Fiorentina manca un regista, Veretout è una mezz'ala. Su Paulo Sousa..."
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Fascetti su Sousa: "Presuntuoso e scorretto, come allenatore non ha ancora dimostrato niente"
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Bernardeschi: "A Firenze portavo con orgoglio il numero 10. La Juve è stile di vita, mentalità"
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Missiroli: "Sono stato vicino alla Fiorentina, mi voleva Paulo Sousa. Poi Di Francesco..."
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Kalinic: "Alla Fiorentina segnavo e c'era bel gioco. Ecco perché non ho accettato l'offerta della Cina"
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Milinkovic Savic e la Fiorentina, la vera storia e gli aneddoti di un arrivo a Firenze che c'è stato
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Chi se ne va da Firenze fallisce, anche Sousa esonerato in Cina
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Cina, Paulo Sousa-Tianjin, è divorzio: l'ex viola si è liberato per l'Italia?
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Bernardeschi: "Sousa a Firenze non è stato capito, vi spiego il perchè. Su Chiesa simulatore..."
04 ottobre 2018 08:32
Di Francesco ad un passo dall'esonero. Al suo posto Paulo Sousa molto probabilmente
24 settembre 2018 11:22
Sentite Sousa: "Arrivato in Cina con grandi ambizioni, poi tante promesse non mantenute. Sono triste"
19 settembre 2018 11:45
Sky Sport, Iniesta sbarcherà in Cina in estate, potrebbe unirsi al Tianjin dell'ex viola Paulo Sousa...
18 febbraio 2018 14:16
Da Prandelli a Mihajlovic e Montella, quando lasci Firenze collezioni solo flop. Anche Sousa...
20 gennaio 2018 14:07
Da Milano, Kalinic al Milan è un fallimento, la società rossonera vuole cederlo già a gennaio in Cina
29 novembre 2017 15:01
Galante: "A Firenze hanno criticato Montella e Sousa e le cose andavano bene. Figuriamoci adesso..."
08 novembre 2017 16:51
Sky Sport, accordo Paulo Sousa - Tianjin Quanjian. Il portoghese sarà il nuovo allenatore del club cinese
03 novembre 2017 15:12
Corriere dello Sport, Paulo Sousa ha trovato finalmente una panchina, allenerà il Tianjin in Cina
02 novembre 2017 13:09
Quattro vittorie consecutive mancano dal primo anno di Paulo Sousa. Il viaggio a Crotone un'odissea
29 ottobre 2017 10:46
Gazzetta: anche il Torino snobba Paulo Sousa per il dopo Mihajlovic. I possibili sostituti...
27 ottobre 2017 12:54
Sempre più Milan per Paulo Sousa, il portoghese ha rescisso il contratto come opinionista per Fox Sport
23 ottobre 2017 10:34
Sport Mediaset, Paulo Sousa scelto dal Milan come successore di Montella. Si aspetta la Juventus
22 ottobre 2017 21:11
Sky Sport: il futuro di Montella è in bilico, Prandelli e Paulo Sousa già in orbita Milan
21 ottobre 2017 12:46
Pioli domenica festeggia le 500 panchine in carriera. La Fiorentina al momento più difficile dopo Montella e Sousa
19 ottobre 2017 10:36
Federico Chiesa bandiera della Fiorentina. Lo aveva detto Paulo Sousa e sta avendo ragione
29 settembre 2017 12:19
Non solo Capello per la panchina dell'Antalyaspor, si segue anche il profilo di Paulo Sousa...
19 settembre 2017 13:58
Graziani: "Pioli? Non può togliere Simeone sul 2-0, mi è sembrato di rivedere Paulo Sousa..."
24 agosto 2017 18:26
I Della Valle non ci saranno stasera a San Siro ma in tribuna sarà presente Paulo Sousa per Inter - Fiorentina
20 agosto 2017 10:33
Slitta la firma di Paulo Sousa con il Jiangsu per problemi burocratici e fiscali. Ma sarà lui il nuovo allenatore
09 giugno 2017 10:33
Kalinic non vuole saperne della Cina, vuole solo un top club europeo in caso di addio a Firenze
08 giugno 2017 10:17
NON DIMENTICATELO… IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
07 giugno 2017 22:43
Ligas: 'La Fiorentina più debole degli ultimi 10 anni, assolvo Sousa e mi piace Pioli. Berna? Per 50 milioni va ceduto’
30 maggio 2017 20:38
Kalinic: “Grazie Paulo Sousa, grazie a te sono migliorato nel calcio e nella vita. Non ci sono parole per ringraziarti”
30 maggio 2017 17:19
CARO PAULO TI SCRIVO, L'ULTIMA LETTERA ALL'ALLENATORE PORTOGHESE DELLA FIORENTINA
27 maggio 2017 23:46
Per la panchina del Porto è corsa a due tra Paulo Sousa e Conceição
27 maggio 2017 16:44
Sousa e una rottura ricca di retroscena, dal divieto di affacciarsi sul campo di allenamento ai doppi alberghi
22 maggio 2017 11:35
Galli: "Corvino non ha colpe sugli acquisti perche Paulo Sousa non gli ha mai fatti giocare nel loro ruolo naturale"
17 maggio 2017 18:52
A Napoli per l’impresa impossibile. La speranza è che il regalo arrivi da San Siro
15 maggio 2017 12:08
La Fiesole se la prende anche con squadra e allenatore: "Giocatori pagliacci, mister inetto, i cari tifosi meritano rispetto"
14 maggio 2017 11:08
Sarà Sportiello il padrone della porta della Fiorentina dal prossimo anno. E adesso Sousa non vuole saperne di farlo giocare
12 maggio 2017 09:59
Sousa, è lui la prima scelta del Dortmund per il post-Tuchel
08 maggio 2017 17:48
Corvino conferma quel "Siamo con Sousa". Proviamo a spiegare tutta la situazione
02 maggio 2017 19:26
Le strane idee di Sousa e una settimana che si annuncia burrascosa...
01 maggio 2017 14:32
Sousa: "Squadra pessima, la peggiore di quest'anno. Ecco perché non ha giocato Bernardeschi"
30 aprile 2017 17:54
ADESSO LA SOCIETÀ NON C'ENTRA. SQUADRA SENZA CARATTERE E ATTRIBUTI. COLPEVOLE SOUSA
30 aprile 2017 17:02
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