Labaro Viola

Notizie Paulo Sousa Fiorentina

Bernardeschi: "Sousa è stato come un padre: è stato l'allenatore che umanamente mi ha trasmesso di più"

11 marzo 2026 22:14

Cassano esalta Bernardeschi: "Ho rivisto quello della Fiorentina di Sousa, a destra nessuno come lui"

18 febbraio 2026 23:27

Ricordate De Maio? "Cosa non ha funzionato a Firenze? Scelto da Corvino, scaricato da Sousa"

18 dicembre 2024 23:18

Paulo Sousa può tornare ad allenare in Italia, la Roma ci pensa per sostituire Juric, ci sono contatti

04 novembre 2024 11:24

Sousa: "Chiesa giocatore incredibile, lo feci debuttare e subito ha dimostrato di essere fortissimo"

08 settembre 2024 17:38

Italiano sfida Nicola nel derby dell'Arno. I precedenti sorridono al tecnico della Fiorentina

17 febbraio 2024 17:50

Sousa: "Dai dirigenti zero parole. La mia vera preoccupazione è quanto accade in Ucraina e Israele"

08 ottobre 2023 15:42

Borja Valero: "Italiano è imprevedibile con novità tattiche. Miglior allenatore che ho avuto? Paulo Sousa"

05 ottobre 2023 18:36

Già finita la favola Paulo Sousa alla Salernitana, lo vogliono esonerare. Al suo posto pronto Semplici

28 settembre 2023 00:40

Paulo Sousa fa infuriare la Salernitana e ritratta: "Napoli? Per ora la mia idea è quella di restare"

14 giugno 2023 13:53

Guerini: "Paulo Sousa pessima persona, alla Fiorentina mi ha chiuso in ufficio, non mi faceva avvicinare"

12 giugno 2023 18:30

Bargiggia fa dietro front: "Mercoledì Sousa al Napoli dopo il no di Italiano. Era tutto apparecchiato"

11 giugno 2023 19:45

Salernitana furiosa contro Paulo Sousa. Lo caccia e se il Napoli non lo prende davvero resta senza panchina

11 giugno 2023 12:45

Bomba Sky Sport: "De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore, è Paulo Sousa. Napoli paga clausola"

11 giugno 2023 00:46

Rocio: "Con Sousa anche Borja si allenava volentieri. Ha cambiato carattere per andare lontano..."

02 maggio 2023 20:29

Paulo Sousa squalificato dopo espulsione rimediata a Napoli: contro la Fiorentina non sarà in panchina

01 maggio 2023 18:26

Paulo Sousa si lamenta: "Ci hanno tolto un giorno per preparare la partita contro la Fiorentina"

29 aprile 2023 21:17

Allegri attacca Paulo Sousa: "Quello che ha detto è una mancanza di rispetto. Pensi alla sua squadra"

16 aprile 2023 10:50

Siparietto Paulo Sousa-Borja Valero: "Non gioco più" la risposta: "Vieni da me, in un mese sei in forma"

07 aprile 2023 19:46

Alla Fiorentina fu grossa lite Sousa-Sepe. Il dissidio si ripropone alla Salernitana, il portiere esplode

03 aprile 2023 14:41

Paulo Sousa batte il Monza 3-0 e si avvicina alla Fiorentina, la squadra di Palladino a più 4 dai viola

26 febbraio 2023 17:03

Palladino confessa: "Seguo Paulo Sousa da quando allenava la Fiorentina, lavora con ottimi principi"

26 febbraio 2023 16:23

Candreva esalta Paulo Sousa: "Insegna calcio, vai in campo e sai cosa fare. Dobbiamo essere felici"

23 febbraio 2023 12:50

Bentornato Paulo, avevi conquistato Firenze portando la Fiorentina a sfiorare il titolo d'inverno

15 febbraio 2023 00:34

Paulo Sousa torna in Italia dopo la Fiorentina, sarà il nuovo allenatore della Salernitana

14 febbraio 2023 16:14

Ferrara: "La grande pochezza. Fiorentina smontata e rimontata a caso, Italiano come Paulo Sousa"

22 gennaio 2023 13:45

Il Portogallo valuta l'ex Fiorentina Paulo Sousa come CT, lui spera nella chiamata e rifiuta la Serie A

14 dicembre 2022 19:34

Borja Valero: "Sarei stato perfetto per Italiano. Rossi era forte più di ogni oltre immaginazione"

30 novembre 2022 14:38

Borja Valero: "Nel 2015 ci fu Fiorentina-Psg, dissi a Paulo Sousa: «Il loro più forte è Rabiot»

17 novembre 2022 11:17

Tuttosport: Inzaghi in bilico, Paulo Sousa torna in Italia? Il tecnico si è proposto all'Inter

03 ottobre 2022 14:51

Gonzalo ricorda: "Nell'ultimo anno a Firenze non volevano che giocassi, costretto a dire addio"

29 agosto 2022 19:05

Paulo Sousa: "Ho sbagliato dopo il mercato di gennaio ma pensavo davvero a vincere lo scudetto"

29 agosto 2022 18:54

Tifosi in rivolta dopo la sconfitta del Flamengo: "Fiorentina liberaci da Paulo Sousa"

06 giugno 2022 09:03

Borja rivela: "Paulo Sousa terrorizzato da fuga di notizie, nascondeva la formazione anche ai giocatori"

09 maggio 2022 13:27

Siparietto Mourinho e Borja Valero sulla Fiorentina: "Paulo Sousa mi diceva che era tra i più grandi"

28 novembre 2021 20:39

Era dai tempi di Paulo Sousa che la Fiorentina non affrontava la Juventus davanti in classifica

03 novembre 2021 18:48

Joaquin: "Gioco meno del portiere di riserva di Holly e Benji. Via dalla Fiorentina dopo Montella"

31 agosto 2021 19:25

Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull'ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L'ha proposto Mendes

21 giugno 2021 15:19

Ufficiale: Paulo Sousa è il nuovo allenatore della Polonia. Il comunicato

21 gennaio 2021 16:59

Paulo Sousa: "Chiesa ha fatto la scelta giusta ad andare alla Juve"

17 gennaio 2021 10:20

Paulo Sousa via dal suo club. Il portoghese si è già stufato del Bordeaux. I dettagli

03 luglio 2020 14:42

Freitas: "Castrovilli una scommessa vinta da Corvino. Chiesa ha meritato la fiducia di Sousa sul campo"

03 giugno 2020 14:21

Pasqual: "Fu Sousa a sancire il mio addio. Sogno di tornare da dirigente dei giovani.."

21 marzo 2020 16:05

Sousa sulla Gazzetta: "Consigliai di acquistare Cristiano Ronaldo ad Andrea Agnelli"

29 febbraio 2020 16:37

Kalinic, la viola si defila. Si fa avanti il Bordeaux. Il croato richiesto da Sousa. I dettagli

20 dicembre 2019 08:05

Kalinic: "Posso fare più ruoli, a Firenze ho fatto anche l'esterno. Con Sousa..

05 settembre 2019 14:33

Sottil: "Ho bisogno di giocare alla mia età. A Pescara ho lasciato un bel ricordo. Montella.."

11 luglio 2019 14:43

Eduardo Macia ufficiale al Bordeaux di Paulo Sousa. Il suo ruolo nel club..

04 aprile 2019 20:49

PIOLI COME SOUSA E MONTELLA? NO, ADESSO HA RAGIONE LA SOCIETÀ. I MOTIVI

20 marzo 2019 15:47

"Alla Fiorentina la priorità erano le cessioni. Senza quelle di Savic e Joaquin avremmo vinto"

06 febbraio 2019 11:27

La Fiorentina fa la fortuna di Sousa, se DiFra perde contro il Milan sarà ingaggiato

31 gennaio 2019 09:22

La Roma affonda e Paulo Sousa si avvicina alla panchina giallorossa. Ma Di Francesco...

31 gennaio 2019 00:41

L'ex viola Sousa deve ringraziare la Fiorentina. E' pronto a sostituire Di Francesco

30 gennaio 2019 21:52

Sella: "Alla Fiorentina manca un regista, Veretout è una mezz'ala. Su Paulo Sousa..."

06 novembre 2018 12:55

Fascetti su Sousa: "Presuntuoso e scorretto, come allenatore non ha ancora dimostrato niente"

05 novembre 2018 17:39

Sousa: "Chiesa lo paragono quasi a CR7, devono creare mentalità vincente per lui"

05 novembre 2018 13:27

Bernardeschi: "A Firenze portavo con orgoglio il numero 10. La Juve è stile di vita, mentalità"

02 novembre 2018 20:24

"Mi hanno insegnato ad avere la Fiorentina dentro. Vi racconto la mia vita viola" VIDEO

28 ottobre 2018 02:48

Missiroli: "Sono stato vicino alla Fiorentina, mi voleva Paulo Sousa. Poi Di Francesco..."

18 ottobre 2018 12:38

Da Paulo Sousa a Montella, il Franchi adesso è diventato un fortino. Il record...

18 ottobre 2018 11:37

Kalinic: "Alla Fiorentina segnavo e c'era bel gioco. Ecco perché non ho accettato l'offerta della Cina"

12 ottobre 2018 11:28

Milinkovic Savic e la Fiorentina, la vera storia e gli aneddoti di un arrivo a Firenze che c'è stato

06 ottobre 2018 00:43

Chi se ne va da Firenze fallisce, anche Sousa esonerato in Cina

05 ottobre 2018 09:14

Cina, Paulo Sousa-Tianjin, è divorzio: l'ex viola si è liberato per l'Italia?

04 ottobre 2018 09:33

Bernardeschi: "Sousa a Firenze non è stato capito, vi spiego il perchè. Su Chiesa simulatore..."

04 ottobre 2018 08:32

Di Francesco ad un passo dall'esonero. Al suo posto Paulo Sousa molto probabilmente

24 settembre 2018 11:22

Sentite Sousa: "Arrivato in Cina con grandi ambizioni, poi tante promesse non mantenute. Sono triste"

19 settembre 2018 11:45

Sky Sport, Iniesta sbarcherà in Cina in estate, potrebbe unirsi al Tianjin dell'ex viola Paulo Sousa...

18 febbraio 2018 14:16

Da Prandelli a Mihajlovic e Montella, quando lasci Firenze collezioni solo flop. Anche Sousa...

20 gennaio 2018 14:07

Da Milano, Kalinic al Milan è un fallimento, la società rossonera vuole cederlo già a gennaio in Cina

29 novembre 2017 15:01

Galante: "A Firenze hanno criticato Montella e Sousa e le cose andavano bene. Figuriamoci adesso..."

08 novembre 2017 16:51

Sky Sport, accordo Paulo Sousa - Tianjin Quanjian. Il portoghese sarà il nuovo allenatore del club cinese

03 novembre 2017 15:12

Corriere dello Sport, Paulo Sousa ha trovato finalmente una panchina, allenerà il Tianjin in Cina

02 novembre 2017 13:09

Quattro vittorie consecutive mancano dal primo anno di Paulo Sousa. Il viaggio a Crotone un'odissea

29 ottobre 2017 10:46

Gazzetta: anche il Torino snobba Paulo Sousa per il dopo Mihajlovic. I possibili sostituti...

27 ottobre 2017 12:54

Sempre più Milan per Paulo Sousa, il portoghese ha rescisso il contratto come opinionista per Fox Sport

23 ottobre 2017 10:34

Sport Mediaset, Paulo Sousa scelto dal Milan come successore di Montella. Si aspetta la Juventus

22 ottobre 2017 21:11

Sky Sport: il futuro di Montella è in bilico, Prandelli e Paulo Sousa già in orbita Milan

21 ottobre 2017 12:46

Pioli domenica festeggia le 500 panchine in carriera. La Fiorentina al momento più difficile dopo Montella e Sousa

19 ottobre 2017 10:36

Federico Chiesa bandiera della Fiorentina. Lo aveva detto Paulo Sousa e sta avendo ragione

29 settembre 2017 12:19

Non solo Capello per la panchina dell'Antalyaspor, si segue anche il profilo di Paulo Sousa...

19 settembre 2017 13:58

Graziani: "Pioli? Non può togliere Simeone sul 2-0, mi è sembrato di rivedere Paulo Sousa..."

24 agosto 2017 18:26

I Della Valle non ci saranno stasera a San Siro ma in tribuna sarà presente Paulo Sousa per Inter - Fiorentina

20 agosto 2017 10:33

Slitta la firma di Paulo Sousa con il Jiangsu per problemi burocratici e fiscali. Ma sarà lui il nuovo allenatore

09 giugno 2017 10:33

Kalinic non vuole saperne della Cina, vuole solo un top club europeo in caso di addio a Firenze

08 giugno 2017 10:17

NON DIMENTICATELO… IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

07 giugno 2017 22:43

Ligas: 'La Fiorentina più debole degli ultimi 10 anni, assolvo Sousa e mi piace Pioli. Berna? Per 50 milioni va ceduto’

30 maggio 2017 20:38

Kalinic: “Grazie Paulo Sousa, grazie a te sono migliorato nel calcio e nella vita. Non ci sono parole per ringraziarti”

30 maggio 2017 17:19

CARO PAULO TI SCRIVO, L'ULTIMA LETTERA ALL'ALLENATORE PORTOGHESE DELLA FIORENTINA

27 maggio 2017 23:46

Per la panchina del Porto è corsa a due tra Paulo Sousa e Conceição

27 maggio 2017 16:44

Sousa e una rottura ricca di retroscena, dal divieto di affacciarsi sul campo di allenamento ai doppi alberghi

22 maggio 2017 11:35

Galli: "Corvino non ha colpe sugli acquisti perche Paulo Sousa non gli ha mai fatti giocare nel loro ruolo naturale"

17 maggio 2017 18:52

A Napoli per l’impresa impossibile. La speranza è che il regalo arrivi da San Siro

15 maggio 2017 12:08

La Fiesole se la prende anche con squadra e allenatore: "Giocatori pagliacci, mister inetto, i cari tifosi meritano rispetto"

14 maggio 2017 11:08

Sarà Sportiello il padrone della porta della Fiorentina dal prossimo anno. E adesso Sousa non vuole saperne di farlo giocare

12 maggio 2017 09:59

Sousa, è lui la prima scelta del Dortmund per il post-Tuchel

08 maggio 2017 17:48

Corvino conferma quel "Siamo con Sousa". Proviamo a spiegare tutta la situazione

02 maggio 2017 19:26

Le strane idee di Sousa e una settimana che si annuncia burrascosa...

01 maggio 2017 14:32

Sousa: "Squadra pessima, la peggiore di quest'anno. Ecco perché non ha giocato Bernardeschi"

30 aprile 2017 17:54

ADESSO LA SOCIETÀ NON C'ENTRA. SQUADRA SENZA CARATTERE E ATTRIBUTI. COLPEVOLE SOUSA

30 aprile 2017 17:02

Archivio

Esplora l'archivio di Paulo Sousa

Sett. 11 Sett. 8
Sett. 51 Sett. 45 Sett. 36 Sett. 7
Sett. 40 Sett. 39 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 3
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 40 Sett. 35 Sett. 23 Sett. 19
Sett. 47 Sett. 44 Sett. 35 Sett. 25 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 27 Sett. 23 Sett. 12 Sett. 9
Sett. 51 Sett. 36 Sett. 28 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 6 Sett. 5
Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 7 Sett. 3
Sett. 48 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15