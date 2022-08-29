Gonzalo ricorda: "Nell'ultimo anno a Firenze non volevano che giocassi, costretto a dire addio"

Gonzalo Rodriguez, ex capitano della Fiorentina, è tornato a parlare dei suoi ultimi anni con la maglia viola

Intervenuto con Paulo Sousa a Radio Bruno, l'ex difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez, ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina degli ultimi due anni:

"Paulo ci ha sempre difeso, ci ha sempre avuto la fiducia anche quando il secondo anno nessuno ci voleva in squadra, per me Sousa è stato un fenomeno, il calcio che faceva Paulo era perfetto per noi, per la qualità che avevamo. Il secondo anno è stato un anno difficile, la società non ci voleva, ci sono state delle discussioni, Paulo le ha vissute, era impossibile continuare cosi, volevano mandarci via, uno di questi ero io, non era possibile andare avanti cosi, non sarei mai voluto andare via ma ad un certo punto sono stato costretto ad andare via per lasciare un ricordo positivo. La partita più bella? In quella contro il Genoa con Rossi e Gomez ho pensato che eravamo diventati veramente forti e pronti per lottare per cose importanti"

ALLEGRI SBUGIARDA SPALLETTI

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