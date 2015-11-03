Notizie Gonzalo Rodriguez Fiorentina

Gonzalo Rodriguez: "Fagioli gran giocatore, ha bisogno di tempo per costruirsi la personalità"
20 marzo 2025 13:56
Gonzalo Rodriguez in visita al Viola Park. L'ex Fiorentina ha visto l'allenamento insieme a Burdisso
04 aprile 2024 19:09
Gonzalo: "Grazie Fiorentina, grazie Curva Fiesole. Riesco ancora a sentirmi come a casa mia"
18 aprile 2023 21:28
Gonzalo ricorda: "Nell'ultimo anno a Firenze non volevano che giocassi, costretto a dire addio"
29 agosto 2022 19:05
Gonzalo commovente: "Ho sofferto molto per la morte di Astori, ero lontano. Lui un vero leader"
13 maggio 2022 20:56
Gonzalo parla di Quarta: "Mi aspetto di più, è perfetto per il gioco di Italiano ma forse non ha fiducia"
13 maggio 2022 13:33
Gonzalo confessa: "Rimpianto? Aver perso la finale contro il Napoli. Volevamo regalare la Coppa Italia a Firenze"
12 maggio 2022 23:37
Gonzalo ricorda Astori: "Vero leader: amava il calcio. Era il primo con cui festeggiavo ogni gol"
12 maggio 2022 23:10
Gonzalo incorona Rossi: "Il mancino più forte di tutti. Era sul tetto del mondo, poi la sfortuna lo ha colpito"
12 maggio 2022 22:54
Gonzalo rivela: "Senza Corvino sarei rimasto. Ha rotto lo spogliatoio, siamo andati via tutti per colpa sua"
12 maggio 2022 22:20
Gonzalez Rodriguez ospite di Passione Fiorentina su Twitch domani in diretta dalle 21
11 maggio 2022 14:59
Parla Gonzalo: "Nico il più forte, Fiorentina è più importante di Vlahovic, Firenze ti chiede vittoria"
28 febbraio 2022 18:58
Gonzalo: ''Dopo la prima partita con la Fiorentina presi il taxi e nessuno mi ha riconosciuto''
03 febbraio 2022 16:53
37 anni di passione e grinta: compie gli anni Gonzalo Rodriguez, simbolo della Fiorentina e modello al quale ispirarsi
10 aprile 2021 08:44
Orlandini, Bandabardò: "Vicino alla Fiorentina anche durante i concerti. Gonzalo? Calciatore rock"
06 aprile 2021 18:24
Gonzalo Rodriguez: "Sempre grato ai tifosi della Fiorentina. Il mio addio accolto con gentilezza"
28 marzo 2021 18:11
Gonzalo: "Sto pensando di diventare allenatore. Ricordo bene la vittorie contro la Lazio..."
05 gennaio 2021 20:31
Gonzalo Rodriguez: "Vittoria straordinaria meritata sulla Juventus"
23 dicembre 2020 20:53
Gonzalo: "Convinsi Borja Valero a venire con me alla Fiorentina. Rifiutai il Napoli, Firenze era casa mia"
29 giugno 2020 11:46
Tello: "Gonzalo è stato un piacere affrontarti e dopo averti avuto come compagno, capitano"
24 giugno 2020 10:47
Tino Costa su Gonzalo: "Un piacere averti avuto come compagno di squadra. Sei un Crack"
24 giugno 2020 10:15
Gonzalo Rodriguez si ritira dal calcio giocato "Alla Fiorentina cinque anni splendidi. Firenze mi ama"
23 giugno 2020 18:54
Dall'Argentina, Gonzalo sta pensando di ritirarsi dal calcio. Il San Lorenzo gli offre un posto nel club
03 giugno 2020 19:26
Compie gli anni Gonzalo Rodriguez. L'argentino spegne 36 candeline. Auguri dalla redazione di Labaroviola
10 aprile 2020 14:58
G. Rodriguez: “Pezzella deve restare alla Fiorentina. Commisso costruirà un forte club”
30 marzo 2020 10:11
G. Rodriguez cuore viola: "Sono vicino all'Italia, è stata casa mia. Un abbraccio alla mia Firenze"
21 marzo 2020 13:29
(FOTO) Fiocco azzurro per Babbo Gonzalo. Il benvenuto social al secondogenito..
15 novembre 2019 22:11
Gonzalo Rodríguez: “La morte di Astori è stata durissima perché ho vissuto con lui...”
13 aprile 2018 09:57
Ufficiale: l'ex capitano Viola Gonzalo Rodriguez ha firmato per il San Lorenzo
10 luglio 2017 23:30
Sport Mediaset: per la difesa del Milan torna di moda il nome di Gonzalo Rodriguez
24 giugno 2017 12:51
Pres. Cagliari: "Borriello un pilastro, resterà con noi anche il prossimo anno. Su Gonzalo Rodriguez..."
23 giugno 2017 12:57
Gazzetta, il Cagliari sogna Gonzalo Rodriguez! In alternativa suggestione Caceres, attualmente svincolato...
21 giugno 2017 11:53
Gonzalo a sorpresa: "Milan e Lazio? No, voglio giocare nell'Olympiacos, nel club greco posso giocare la Champions League"
03 giugno 2017 13:11
IL CLIMA MALSANO.... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
26 maggio 2017 22:45
Gonzalo Rodriguez in lacrime: ‘Grazie Pradè, grazie Sousa, ma la Società non mi ha mai chiamato’
26 maggio 2017 17:32
¡Adios Gonzalo! Parole da uomo vero, piange il cuore a lasciarti andare. Quanti ricordi in questi cinque anni...
26 maggio 2017 14:40
Borja e Gonzalo: dall'arrivo fra lo scetticismo generale fino all'imminente separazione
19 maggio 2017 13:16
La Lazio vuole Gonzalo: a breve un incontro per l'offerta di un contratto biennale
18 maggio 2017 13:13
Ag.Gonzalo: "Vuole restare solo con un anno di contratto perché non sa se regge fisicamente"
17 marzo 2017 15:31
Gonzalo entra in diffida, Astori sale a 6 gialli. Questa la situazione disciplinare in casa viola...
05 marzo 2017 14:30
MARTINA, LASCIA PERDERE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
21 gennaio 2017 21:54
Gennaio mese decisivo per il rinnovo del contratto di Gonzalo Rodriguez
23 dicembre 2016 13:39
Ag. Gonzalo: "Vogliamo gli stessi soldi di adesso, Gonzalo vuole restare. Ecco cosa mi ha offerto Corvino"
09 dicembre 2016 00:00
San Lorenzo e Boca su Gonzalo. Il capitano viola ha chiesto due anni di contratto. La Fiorentina...
05 novembre 2016 21:03
Prima Bernardeschi, poi Kalinic e poi Ilicic, chi è il rigorista della Fiorentina? Il retroscena di Bologna racconta la verità...
04 novembre 2016 15:07
Gonzalo e la Fiorentina cercano l'accordo per il rinnovo. Prossimo appuntamento a fine mese
02 novembre 2016 15:46
Pres. San Lorenzo: "Gonzalo? Ci abbiamo parlato, a Dicembre..."
22 settembre 2016 10:27
"E' STATO UN BUON ANNO, STO BENE A FIRENZE. L'EUROPA DIFFICILE. IO AL SAN LORENZO..."
20 maggio 2016 10:20
NELLA TESTA DI GONZALO RODRIGUEZ... L'EDITORIALE DI ALESSANDRO TADDEI
18 aprile 2016 23:40
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