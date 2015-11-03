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Notizie Gonzalo Rodriguez Fiorentina

Gonzalo Rodriguez: "Fagioli gran giocatore, ha bisogno di tempo per costruirsi la personalità"

20 marzo 2025 13:56

Gonzalo Rodriguez in visita al Viola Park. L'ex Fiorentina ha visto l'allenamento insieme a Burdisso

04 aprile 2024 19:09

Gonzalo: "Grazie Fiorentina, grazie Curva Fiesole. Riesco ancora a sentirmi come a casa mia"

18 aprile 2023 21:28

Gonzalo ricorda: "Nell'ultimo anno a Firenze non volevano che giocassi, costretto a dire addio"

29 agosto 2022 19:05

Gonzalo commovente: "Ho sofferto molto per la morte di Astori, ero lontano. Lui un vero leader"

13 maggio 2022 20:56

Gonzalo parla di Quarta: "Mi aspetto di più, è perfetto per il gioco di Italiano ma forse non ha fiducia"

13 maggio 2022 13:33

Gonzalo confessa: "Rimpianto? Aver perso la finale contro il Napoli. Volevamo regalare la Coppa Italia a Firenze"

12 maggio 2022 23:37

Gonzalo ricorda Astori: "Vero leader: amava il calcio. Era il primo con cui festeggiavo ogni gol"

12 maggio 2022 23:10

Gonzalo incorona Rossi: "Il mancino più forte di tutti. Era sul tetto del mondo, poi la sfortuna lo ha colpito"

12 maggio 2022 22:54

Gonzalo rivela: "Senza Corvino sarei rimasto. Ha rotto lo spogliatoio, siamo andati via tutti per colpa sua"

12 maggio 2022 22:20

Gonzalez Rodriguez ospite di Passione Fiorentina su Twitch domani in diretta dalle 21

11 maggio 2022 14:59

Parla Gonzalo: "Nico il più forte, Fiorentina è più importante di Vlahovic, Firenze ti chiede vittoria"

28 febbraio 2022 18:58

Gonzalo: ''Dopo la prima partita con la Fiorentina presi il taxi e nessuno mi ha riconosciuto''

03 febbraio 2022 16:53

37 anni di passione e grinta: compie gli anni Gonzalo Rodriguez, simbolo della Fiorentina e modello al quale ispirarsi

10 aprile 2021 08:44

Orlandini, Bandabardò: "Vicino alla Fiorentina anche durante i concerti. Gonzalo? Calciatore rock"

06 aprile 2021 18:24

Gonzalo Rodriguez: "Sempre grato ai tifosi della Fiorentina. Il mio addio accolto con gentilezza"

28 marzo 2021 18:11

Gonzalo: "Sto pensando di diventare allenatore. Ricordo bene la vittorie contro la Lazio..."

05 gennaio 2021 20:31

Gonzalo Rodriguez: "Vittoria straordinaria meritata sulla Juventus"

23 dicembre 2020 20:53

Gonzalo: "Convinsi Borja Valero a venire con me alla Fiorentina. Rifiutai il Napoli, Firenze era casa mia"

29 giugno 2020 11:46

Tello: "Gonzalo è stato un piacere affrontarti e dopo averti avuto come compagno, capitano"

24 giugno 2020 10:47

Tino Costa su Gonzalo: "Un piacere averti avuto come compagno di squadra. Sei un Crack"

24 giugno 2020 10:15

Gonzalo Rodriguez si ritira dal calcio giocato "Alla Fiorentina cinque anni splendidi. Firenze mi ama"

23 giugno 2020 18:54

Dall'Argentina, Gonzalo sta pensando di ritirarsi dal calcio. Il San Lorenzo gli offre un posto nel club

03 giugno 2020 19:26

Compie gli anni Gonzalo Rodriguez. L'argentino spegne 36 candeline. Auguri dalla redazione di Labaroviola

10 aprile 2020 14:58

G. Rodriguez: “Pezzella deve restare alla Fiorentina. Commisso costruirà un forte club”

30 marzo 2020 10:11

G. Rodriguez cuore viola: "Sono vicino all'Italia, è stata casa mia. Un abbraccio alla mia Firenze"

21 marzo 2020 13:29

(FOTO) Fiocco azzurro per Babbo Gonzalo. Il benvenuto social al secondogenito..

15 novembre 2019 22:11

Gonzalo Rodríguez: “La morte di Astori è stata durissima perché ho vissuto con lui...”

13 aprile 2018 09:57

Ufficiale: l'ex capitano Viola Gonzalo Rodriguez ha firmato per il San Lorenzo

10 luglio 2017 23:30

Sport Mediaset: per la difesa del Milan torna di moda il nome di Gonzalo Rodriguez

24 giugno 2017 12:51

Pres. Cagliari: "Borriello un pilastro, resterà con noi anche il prossimo anno. Su Gonzalo Rodriguez..."

23 giugno 2017 12:57

Gazzetta, il Cagliari sogna Gonzalo Rodriguez! In alternativa suggestione Caceres, attualmente svincolato...

21 giugno 2017 11:53

Gonzalo a sorpresa: "Milan e Lazio? No, voglio giocare nell'Olympiacos, nel club greco posso giocare la Champions League"

03 giugno 2017 13:11

IL CLIMA MALSANO.... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

26 maggio 2017 22:45

Gonzalo Rodriguez in lacrime: ‘Grazie Pradè, grazie Sousa, ma la Società non mi ha mai chiamato’

26 maggio 2017 17:32

¡Adios Gonzalo! Parole da uomo vero, piange il cuore a lasciarti andare. Quanti ricordi in questi cinque anni...

26 maggio 2017 14:40

Borja e Gonzalo: dall'arrivo fra lo scetticismo generale fino all'imminente separazione

19 maggio 2017 13:16

La Lazio vuole Gonzalo: a breve un incontro per l'offerta di un contratto biennale

18 maggio 2017 13:13

Ag.Gonzalo: "Vuole restare solo con un anno di contratto perché non sa se regge fisicamente"

17 marzo 2017 15:31

Gonzalo entra in diffida, Astori sale a 6 gialli. Questa la situazione disciplinare in casa viola...

05 marzo 2017 14:30

MARTINA, LASCIA PERDERE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

21 gennaio 2017 21:54

Gennaio mese decisivo per il rinnovo del contratto di Gonzalo Rodriguez

23 dicembre 2016 13:39

Ag. Gonzalo: "Vogliamo gli stessi soldi di adesso, Gonzalo vuole restare. Ecco cosa mi ha offerto Corvino"

09 dicembre 2016 00:00

San Lorenzo e Boca su Gonzalo. Il capitano viola ha chiesto due anni di contratto. La Fiorentina...

05 novembre 2016 21:03

Prima Bernardeschi, poi Kalinic e poi Ilicic, chi è il rigorista della Fiorentina? Il retroscena di Bologna racconta la verità...

04 novembre 2016 15:07

Gonzalo e la Fiorentina cercano l'accordo per il rinnovo. Prossimo appuntamento a fine mese

02 novembre 2016 15:46

Pres. San Lorenzo: "Gonzalo? Ci abbiamo parlato, a Dicembre..."

22 settembre 2016 10:27

"E' STATO UN BUON ANNO, STO BENE A FIRENZE. L'EUROPA DIFFICILE. IO AL SAN LORENZO..."

20 maggio 2016 10:20

NELLA TESTA DI GONZALO RODRIGUEZ... L'EDITORIALE DI ALESSANDRO TADDEI

18 aprile 2016 23:40

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