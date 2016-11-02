Gonzalo e la Fiorentina cercano l’accordo per il rinnovo. Prossimo appuntamento a fine mese

La società viola vuole farlo rimanere a vita, Gonzalo vuole legarsi ancor di più a Firenze

L’accordo tra Fiorentina e Gonzalo Rodriguez per il rinnovo del contratto del difensore non è ancora stato trovato. Secondo quanto riportato da La Nazione il primo contatto tra la società e l’agente dell’argentino ci sarà entro la seconda parte di questo mese. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione alla prima, ma se dovesse esserci la fumata grigia l’appuntamento sarebbe rimandato a dicembre, con l’obiettivo di non far diventare il prolungamento un caso. Se l’argentino non accettasse la proposta dei viola potrebbe svincolarsi durante la prossima estate.

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