Gonzalo: “Grazie Fiorentina, grazie Curva Fiesole. Riesco ancora a sentirmi come a casa mia”

Passano gli anni, prima da dentro, adesso da fuori ma riesco ancora a sentirmi come se fossi in casa mia. Grazie Fiorentina, grazie Curva Fiesole

Scrive cosi Gonzalo Rodriguez dopo aver seguito la partita tra Fiorentina e Atalanta direttamente della Curva Fiesole osannato dai tifosi viola presenti. L’argentino, ex capitano viola, ora vive in Argentina e nel suo ritorno in Italia ha colto per l’occasione per fare questa bella sorpresa.

