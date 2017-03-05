Gonzalo entra in diffida, Astori sale a 6 gialli. Questa la situazione disciplinare in casa viola...
Questa la situazione disciplinare in casa Fiorentina
A cura di Gabriele Caldieron
05 marzo 2017 14:30
Dopo il buon pareggio maturato in trasferta contro l'Atalanta, la Fiorentina rimedia quattro ammonizioni di cui una più pesante: Gonzalo. Il numero 2 infatti, entra in diffida. Astori se a 6 ammonizioni, Chiesa a 2 ed è la prima per Josip Ilicic. Questa la situazione disciplinare in casa viola:
TOMOVIC: 9 (diffidato)
BADELJ: 7
SALCEDO, ASTORI: 6
SAPONARA, KALINIC, SANCHEZ, BERNARDESCHI:, VECINO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC, GONZLO: 4 (diffidato)
OLIVERA, BORJA VALERO
CHIESA: 2
DE MAIO, TELLO, ZARATE, ILICIC: 1
Totale: 73
Gabriele Caldieron