Gonzalo ricorda Astori: “Vero leader: amava il calcio. Era il primo con cui festeggiavo ogni gol”

Gonzalo Rodriguez, ex capitano viola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Passione Fiorentina, trasmissione Twitch, durante la quale ricordato Davide Astori, suo compagno durante la sua esperienza alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Davide era un leader. Amava il calcio, tantissimo. Arrivava sempre con il sorriso agli allenamenti. Era molto tranquillo, ma se in allenamento ti voleva spaccare la gamba, te la spaccava. La sua morte? È stato un colpo fortissimo. Davide era il primo che abbracciavo ad ogni goi. Segnare è la cosa più bella del calcio ed io volevo condividerla con lui. Eravamo molto simili in tantissime cose. Anche se ero lontano, è stato un colpo fortissimo, ho visto piangere tantissimi compagni: è stato veramente difficile vivere quel momento. Davide era un professionista dentro il campo ed un uomo esemplare fuori dal campo. La sua morte è arrivata in ogni angolo del mondo”.

