Dal centro sportivo, Sottil e Odriozola continuano ad allenarsi a parte. Recupero difficile per la Samp

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, nella giornata di oggi Odriozola e Sottil non hanno svolto lavoro con il resto del gruppo. L’allenamento della Fiorentina si è dunque svolto senza i due giocatori viola che erano stati già esclusi dai convocati per la gara contro la Roma e a questo punto pare difficile un loro recupero per la gara di lunedi contro la Sampdoria. Sia Odriozola che Sottil sono alle prese con noie muscolari.

