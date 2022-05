Giorgia Rossi consiglia: “Vedrei bene Deulofeu alla Fiorentina. Italiano tra gli allenatori con più idee”

Giorgia Rossi, conduttrice televisiva di Dazn ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, queste le sue parole:

“Cagliari-Inter sarà importante anche per la Fiorentina, questo è il bello di questo campionato. L’Inter arriverà carica dopo la vittoria della Coppa Italia, non sarà una partita facile. Io ammiro tantissimo Italiano, mi piace tantissimo, credo che tra gli allenatori sia quello che abbia più idee e anche la personalità per creare qualcosa di duraturo per la Fiorentina. Nella lotta per l’Europa credo che la Fiorentina abbia tutte le carte in regole per conquistarla. Se la Fiorentina non avesse perso punti contro Salernitana e Udinese sarebbe stata già in Europa, bastava seguire il trend ma a volte perdi i punti contro le piccole e li fai con le grandi. Affrontare oggi l’Udinese non è come affrontarla 3 mesi fa ad esempio. Per la Fiorentina penso possa andare bene Deulofeu, ha tanta qualità, forse il suo limite è stata la continuità”

