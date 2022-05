Il racconto di Rocio: “Borja lunedì era tesissimo, tifosi lo hanno fatto sentire il più forte del mondo”

Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, ha raccontato a Radio Bruno le emozioni di lunedi sera dove l’ex centrocampista, accompagnato da tutta la famiglia, ha salutato lo stadio Franchi prendendosi il grande applauso di tutti i tifosi viola prima della gara contro la Roma:

“Emozione unica quella provata lunedi sera, finalmente ci siamo riusciti, Borja ci teneva tantissimo a salutare i tifosi della Fiorentina. Era tesissimo, nemmeno prima delle partite più importanti giocate in carriera era cosi teso. Questo stadio è stata casa sua, questi sono stati i tifosi che lo hanno fatto sentire il migliore in assoluto, voleva ringraziargli per aver dato il meglio della sua carriera qui a Firenze, anche i bimbi contenti e fieri del babbo, Lucia voleva piangere, Alvaro era gasatissimo con la sciarpa della curva. Voglio davvero ringraziare Fiorentina e i tifosi che erano allo stadio. Borja voleva dare un trofeo ai suoi figli ma gli ha dato una casa come quella di Firenze”

