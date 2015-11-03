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Notizie Rocio Rodriguez Fiorentina

Rocio Rodriguez: "La storia con Borja iniziata con un vaffa. Firenze? Il nostro posto nel mondo"

14 febbraio 2025 11:23

Rocio su Arthur: "Messi diceva che era molto simile a Xavi, non sempre le scommesse sono sbagliate"

24 luglio 2023 18:18

Rocio: "Atletico Madrid in grave difficoltà economica, prima di prendere Amrabat devono vendere"

15 giugno 2023 13:20

Rocio Rodriguez: "Mia figlia ha pianto dopo la finale. Fiorentina ha voglia di fare meglio e vincere"

12 giugno 2023 18:25

Rocio applaude Biraghi: "Dimostrato grandezza della sua persona. Voleva vincerla sul campo"

08 giugno 2023 14:05

Rocio Rodriguez su Nico: "Cerca sempre il fallo, non mi piace. Vuole dimostrare ma è troppo frenetico"

15 maggio 2023 19:15

Rocio: "Con Sousa anche Borja si allenava volentieri. Ha cambiato carattere per andare lontano..."

02 maggio 2023 20:29

Rocio Rodriguez: "Nico Gonzalez e Igor non sanno cosa vuol dire la gara contro la Juventus"

14 febbraio 2023 12:48

Rocio: "Odriozola al Real Madrid gioca 4 minuti quando va bene. Tornerà a Firenze in vacanza a giugno"

09 febbraio 2023 14:10

Rocio Rodriguez rivela: "Ho incontrato Odriozola e gli manca Fiorentina e tifosi. Guarda tutte le partite"

02 gennaio 2023 19:27

Rocio: "Bambini non mettono più nomi sulle maglie per paura che un giocatore della Fiorentina vada via"

05 dicembre 2022 19:06

Rocio Rodriguez: "È vero, la Juventus vuole Odriozola a gennaio ma lui vuole restare al Real Madrid"

03 novembre 2022 13:51

Rocio Rodriguez: "Avrei firmato per un pareggio con l'Inter. Il fallo di Dzeko si poteva dare come no"

24 ottobre 2022 18:32

Rocio rilancia: "Odriozola vuole la Fiorentina. Ci sono buone possibilità per il suo ritorno a Firenze"

20 giugno 2022 20:48

Rocio Rodriguez: "Non è ancora finita tra la Fiorentina e Odriozola, ancora una settimana per sapere"

13 giugno 2022 20:07

Rocio Rodriguez: "Nemmeno Odriozola e la sua famiglia sanno se resteranno alla Fiorentina"

23 maggio 2022 18:27

Il racconto di Rocio: "Borja lunedì era tesissimo, tifosi lo hanno fatto sentire il più forte del mondo"

12 maggio 2022 14:02

La speranza di Rocio: "Spero che la società ascolti Italiano, lui sa come migliorare la Fiorentina"

11 aprile 2022 19:45

Rocio: "Ieri mi sono annoiata, la Fiorentina non è bella come all'inizio. Cabral, non una buona partita"

04 aprile 2022 19:10

Rocio: "Isco a Firenze solo in vacanza. Odriozola in questo momento non vuole parlare del suo futuro"

31 marzo 2022 14:35

Rocio: "Gol sbagliato da Ikonè? Doveva passarla a Cabral. Al brasiliano Italiano non darà mai 6 partite"

24 marzo 2022 13:56

Rocio: "Non mi sta piacendo il gioco della Fiorentina nelle ultime partite, avrei voluto Mayoral"

16 marzo 2022 15:11

Rocio puntualizza: "Non è stato già deciso che Odriozola torna al Real Madrid, smentisco AS"

24 febbraio 2022 13:34

Rocio: "Ho chiesto a Borja perchè Ikonè non gioca, mi ha detto che se non sai la lingua è dura"

17 febbraio 2022 15:03

Rocio Rodriguez: "Amrabat non ha giocato molto bene, sembra così perchè di solito gioca malissimo"

17 febbraio 2022 13:42

Rocio racconta le reazioni di casa Valero al gol di Vlahovic: "Alvaro gridava basta, Borja è triste"

10 febbraio 2022 14:33

Rocio annuncia: "Odriozola vuole restare alla Fiorentina. A meno che non lo chiami il Real Madrid"

10 febbraio 2022 14:12

Rocio Rodriguez rivela: "La Fiorentina ha chiamato il Real Madrid a gennaio per offrirgli Vlahovic"

10 febbraio 2022 14:03

Rocio sta con la Curva Fiesole: "Devono dire sempre la loro opinione, altrimenti il calcio è morto"

03 febbraio 2022 14:02

Rocio: "Al Real Madrid hanno mandato Odriozola alla Fiorentina per farlo migliorare tatticamente"

20 gennaio 2022 13:54

Rocio Rodriguez rivela: "L'entourage di Isco ha detto che lo vuole anche la Fiorentina. Andrà via"

07 gennaio 2022 19:13

Rocio: "Con Vlahovic come fatto con Borja, andare sotto casa sua, noi eravamo in lacrime"

20 dicembre 2021 14:15

Rocio Rodriguez: "Non mi è piaciuta la reazione di Vlahovic al cambio, non è bello per chi entra"

20 dicembre 2021 13:58

Rocio Rodriguez: "Odriozola tornerà al Real Madrid a giugno. Ho saputo che Ancelotti lo segue"

15 dicembre 2021 18:17

Rocio Rodriguez: "Mayoral se ne andrà da Roma, ma Francoforte e Crystal Palace vicini a chiudere"

15 dicembre 2021 13:24

Lady Borja Valero: "Mai alla Juventus per rispetto della passione di Firenze. Soldi non sarebbero bastati"

09 dicembre 2021 14:12

Rocio Rodriguez: "Borja Mayoral potrebbe arrivare in prestito per 1 anno e mezzo con diritto di riscatto"

09 dicembre 2021 13:26

Rocio Rodriguez smentisce Bucchioni: "Mayoral alla Fiorentina non è chiusa. Incontrato l'agente"

18 novembre 2021 18:16

Lady Borja Valero: "Perchè Odriozola non gioca titolare da 3 partite? Lui è meglio di Venuti"

02 novembre 2021 15:00

Lady Borja Valero: "Contro la Lazio segna Callejon. Borja Mayoral vuole venire alla Fiorentina"

27 ottobre 2021 17:41

Lady Borja Valero: "Fiorentina senza gioco a Venezia, Italiano lo sa. Vlahovic, occhio a fine partita"

21 ottobre 2021 14:16

Lady Borja Valero: "Vlahovic ragazzino, sbagliato dire frasi d'amore alla Fiorentina"

12 ottobre 2021 16:10

Moglie Valero: "Borja voleva giocare ancora con la viola per salutare i tifosi"

04 agosto 2021 21:35

Rocio Rodriguez si tatua l'inno della Fiorentina: "Per esser di Firenze vanto e gloria"

16 ottobre 2020 15:56

Lady Valero: "Vi racconto il mio Fiorentina-Juventus. In casa nostra c'è una parola vietata..."

30 novembre 2018 10:40

Borja ha già dimenticato Firenze? La moglie: "Solo il primo mese a Milano è stato duro"

18 novembre 2018 17:39

Borja Valero preso di mira sui social con insulti, interviene la moglie Rocio "Tutto molto normale..."

08 ottobre 2017 23:54

La lettera di Rocio Rodriguez a Firenze dopo l'addio di Borja Valero: "Ti dico grazie perché.."

02 agosto 2017 15:27

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