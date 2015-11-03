Notizie Rocio Rodriguez Fiorentina

Rocio Rodriguez: "La storia con Borja iniziata con un vaffa. Firenze? Il nostro posto nel mondo"
14 febbraio 2025 11:23
Rocio su Arthur: "Messi diceva che era molto simile a Xavi, non sempre le scommesse sono sbagliate"
24 luglio 2023 18:18
Rocio: "Atletico Madrid in grave difficoltà economica, prima di prendere Amrabat devono vendere"
15 giugno 2023 13:20
Rocio Rodriguez: "Mia figlia ha pianto dopo la finale. Fiorentina ha voglia di fare meglio e vincere"
12 giugno 2023 18:25
Rocio applaude Biraghi: "Dimostrato grandezza della sua persona. Voleva vincerla sul campo"
08 giugno 2023 14:05
Rocio Rodriguez su Nico: "Cerca sempre il fallo, non mi piace. Vuole dimostrare ma è troppo frenetico"
15 maggio 2023 19:15
Rocio: "Con Sousa anche Borja si allenava volentieri. Ha cambiato carattere per andare lontano..."
02 maggio 2023 20:29
Rocio Rodriguez: "Nico Gonzalez e Igor non sanno cosa vuol dire la gara contro la Juventus"
14 febbraio 2023 12:48
Rocio: "Odriozola al Real Madrid gioca 4 minuti quando va bene. Tornerà a Firenze in vacanza a giugno"
09 febbraio 2023 14:10
Rocio Rodriguez rivela: "Ho incontrato Odriozola e gli manca Fiorentina e tifosi. Guarda tutte le partite"
02 gennaio 2023 19:27
Rocio: "Bambini non mettono più nomi sulle maglie per paura che un giocatore della Fiorentina vada via"
05 dicembre 2022 19:06
Rocio Rodriguez: "È vero, la Juventus vuole Odriozola a gennaio ma lui vuole restare al Real Madrid"
03 novembre 2022 13:51
Rocio Rodriguez: "Avrei firmato per un pareggio con l'Inter. Il fallo di Dzeko si poteva dare come no"
24 ottobre 2022 18:32
Rocio rilancia: "Odriozola vuole la Fiorentina. Ci sono buone possibilità per il suo ritorno a Firenze"
20 giugno 2022 20:48
Rocio Rodriguez: "Non è ancora finita tra la Fiorentina e Odriozola, ancora una settimana per sapere"
13 giugno 2022 20:07
Rocio Rodriguez: "Nemmeno Odriozola e la sua famiglia sanno se resteranno alla Fiorentina"
23 maggio 2022 18:27
Il racconto di Rocio: "Borja lunedì era tesissimo, tifosi lo hanno fatto sentire il più forte del mondo"
12 maggio 2022 14:02
La speranza di Rocio: "Spero che la società ascolti Italiano, lui sa come migliorare la Fiorentina"
11 aprile 2022 19:45
Rocio: "Ieri mi sono annoiata, la Fiorentina non è bella come all'inizio. Cabral, non una buona partita"
04 aprile 2022 19:10
Rocio: "Isco a Firenze solo in vacanza. Odriozola in questo momento non vuole parlare del suo futuro"
31 marzo 2022 14:35
Rocio: "Gol sbagliato da Ikonè? Doveva passarla a Cabral. Al brasiliano Italiano non darà mai 6 partite"
24 marzo 2022 13:56
Rocio: "Non mi sta piacendo il gioco della Fiorentina nelle ultime partite, avrei voluto Mayoral"
16 marzo 2022 15:11
Rocio puntualizza: "Non è stato già deciso che Odriozola torna al Real Madrid, smentisco AS"
24 febbraio 2022 13:34
Rocio: "Ho chiesto a Borja perchè Ikonè non gioca, mi ha detto che se non sai la lingua è dura"
17 febbraio 2022 15:03
Rocio Rodriguez: "Amrabat non ha giocato molto bene, sembra così perchè di solito gioca malissimo"
17 febbraio 2022 13:42
Rocio racconta le reazioni di casa Valero al gol di Vlahovic: "Alvaro gridava basta, Borja è triste"
10 febbraio 2022 14:33
Rocio annuncia: "Odriozola vuole restare alla Fiorentina. A meno che non lo chiami il Real Madrid"
10 febbraio 2022 14:12
Rocio Rodriguez rivela: "La Fiorentina ha chiamato il Real Madrid a gennaio per offrirgli Vlahovic"
10 febbraio 2022 14:03
Rocio sta con la Curva Fiesole: "Devono dire sempre la loro opinione, altrimenti il calcio è morto"
03 febbraio 2022 14:02
Rocio: "Al Real Madrid hanno mandato Odriozola alla Fiorentina per farlo migliorare tatticamente"
20 gennaio 2022 13:54
Rocio Rodriguez rivela: "L'entourage di Isco ha detto che lo vuole anche la Fiorentina. Andrà via"
07 gennaio 2022 19:13
Rocio: "Con Vlahovic come fatto con Borja, andare sotto casa sua, noi eravamo in lacrime"
20 dicembre 2021 14:15
Rocio Rodriguez: "Non mi è piaciuta la reazione di Vlahovic al cambio, non è bello per chi entra"
20 dicembre 2021 13:58
Rocio Rodriguez: "Odriozola tornerà al Real Madrid a giugno. Ho saputo che Ancelotti lo segue"
15 dicembre 2021 18:17
Rocio Rodriguez: "Mayoral se ne andrà da Roma, ma Francoforte e Crystal Palace vicini a chiudere"
15 dicembre 2021 13:24
Lady Borja Valero: "Mai alla Juventus per rispetto della passione di Firenze. Soldi non sarebbero bastati"
09 dicembre 2021 14:12
Rocio Rodriguez: "Borja Mayoral potrebbe arrivare in prestito per 1 anno e mezzo con diritto di riscatto"
09 dicembre 2021 13:26
Rocio Rodriguez smentisce Bucchioni: "Mayoral alla Fiorentina non è chiusa. Incontrato l'agente"
18 novembre 2021 18:16
Lady Borja Valero: "Perchè Odriozola non gioca titolare da 3 partite? Lui è meglio di Venuti"
02 novembre 2021 15:00
Lady Borja Valero: "Contro la Lazio segna Callejon. Borja Mayoral vuole venire alla Fiorentina"
27 ottobre 2021 17:41
Lady Borja Valero: "Fiorentina senza gioco a Venezia, Italiano lo sa. Vlahovic, occhio a fine partita"
21 ottobre 2021 14:16
Lady Borja Valero: "Vlahovic ragazzino, sbagliato dire frasi d'amore alla Fiorentina"
12 ottobre 2021 16:10
Moglie Valero: "Borja voleva giocare ancora con la viola per salutare i tifosi"
04 agosto 2021 21:35
Rocio Rodriguez si tatua l'inno della Fiorentina: "Per esser di Firenze vanto e gloria"
16 ottobre 2020 15:56
Lady Valero: "Vi racconto il mio Fiorentina-Juventus. In casa nostra c'è una parola vietata..."
30 novembre 2018 10:40
Borja ha già dimenticato Firenze? La moglie: "Solo il primo mese a Milano è stato duro"
18 novembre 2018 17:39
Borja Valero preso di mira sui social con insulti, interviene la moglie Rocio "Tutto molto normale..."
08 ottobre 2017 23:54
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