Rocio racconta le reazioni di casa Valero al gol di Vlahovic: "Alvaro gridava basta, Borja è triste"

Non ha preso bene nemmeno Borja Valero il primo gol di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus, il racconto della moglie di Rocio

Vlahovic alla Juventus e subito in gol è una ferita aperta per ogni tifoso della Fiorentina, non fa eccezione la famiglia Valero, ormai fiorentini di adozione, ne ha parlato Rocio Rodriguez a Radio Bruno, raccontando le reazioni di casa Valero del primo gol di Vlahovic con la maglia bianconera, le sue parole: "Alvaro è devastato, abbiamo visto la partita della Juventus domenica sera e al gol di Vlahovic gridava "Basta basta", anche Borja con la Juventus ha un sentimento cosi, è impossibile che non ti entra dentro se vivi a Firenze, vale per tutti, da me ai miei figli, la stessa cosa con Borja, si sta soffrendo. A noi il calcio ci piace cosi" conclude Rocio.

IL PRESIDENTE DEL PENAROL PARLA DI AGUSTIN ALVAREZ SFUMATO ALLA FIORENTINA

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