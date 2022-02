Il presidente del Penarol rivela: “Agustin Alvarez è molto triste, mancava solo la firma, può crollare”

Agustin Alvarez è stato molto vicino alla Fiorentina nelle ultime ore di mercato, affare poi sfumato per la percentuale di futura rivendita, ne ha parlato il presidente del Penarol Ignacio Ruglio ne ha parlato a Sport890, queste le sue parole: “Agustin è stato molto vicino a firmare per un altro club, mancava solo la firma e poi è saltato tutto, gli sarebbe cambiata la vita. Adesso deve stare tranquillo, il club gli starà vicino, lui può crollare da un momento all’altro, è un momento triste per lui, dobbiamo anche capirlo e metterci nei suoi panni” conclude il presidente.