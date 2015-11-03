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Notizie Agustin Alvarez Fiorentina

Frecciata di Alvarez: "A gennaio potevo andare alla Fiorentina ma il Sassuolo mi ha voluto davvero"

22 settembre 2022 12:17

Il procuratore di Agustin Alvarez annuncia: "Firmeremo con il Sassuolo, nel week end saremo in Italia"

09 giugno 2022 17:50

Il Sassuolo per Agustin Alvarez offre 11 milioni di euro e il 20% sulla futura rivendita, intera vicina

03 giugno 2022 19:01

Presidente Penarol: "Agustin Alvarez al Sassuolo? Ci offrono 20% su rivendita, Fiorentina solo il 10%"

02 giugno 2022 12:34

Di Marzio rivela: "É il Sassuolo il club italiano che ha fatto l'offerta per Agustin Alvarez". Viola out?

01 giugno 2022 17:12

Presidente Penarol annuncia di aver ricevuto dall'Italia offerta di 7 milioni per Agustin Alvarez

01 giugno 2022 15:07

Presidente Penarol avvisa la Fiorentina: "Adesso il duello per Agustin Alvarez è tra due club italiani"

02 maggio 2022 16:17

La Nazione avvisa: "Attenta Fiorentina, anche Milan e Inter vogliono prendere Agustin Alvarez"

23 aprile 2022 11:55

Repubblica scrive: "La Fiorentina preferisce prendere Alvarez che riscattare Piatek per 15 milioni"

23 marzo 2022 12:05

Brovarone sicuro: "Sono convinto che la Fiorentina prenderà Agustin Alvarez, è un talento puro"

16 marzo 2022 19:23

Il presidente del Penarol annuncia: "Incontrerò la Fiorentina per trattare ancora Agustin Alvarez"

10 marzo 2022 19:55

Presidente Penarol ammette: "Agustin è arrabbiato con me per non essere andato alla Fiorentina"

18 febbraio 2022 20:29

Il presidente del Penarol rivela: "Agustin Alvarez è molto triste, mancava solo la firma, può crollare"

09 febbraio 2022 18:45

Parla il presidente del Penarol: "Vogliamo dalla Fiorentina percentuale futura rivendita su Alvarez"

31 gennaio 2022 20:59

Durante: "La Fiorentina deve prendere oggi Agustin Alvarez, a giugno costa il doppio e non viene"

31 gennaio 2022 18:55

Trattativa ferma per Agustin Alvarez, Fiorentina offre rivendita al 15%, Penarol vuole il 30%

31 gennaio 2022 17:28

Di Marzio: "Lunedi Penarol risponderà alla Fiorentina, clausola di Agustin Alvarez è di 17 milioni"

29 gennaio 2022 20:13

TMW, Trattativa in corso per Alvarez alla Fiorentina, Penarol vuole percentuale futura rivendita

29 gennaio 2022 15:20

Accordo tra Fiorentina e Agustin Alvarez, contratto di 5 anni da giugno. 13 milioni al Penarol

29 gennaio 2022 08:41

Ceccarini scrive: "Fiorentina ha sondato il terreno per Agustin Alvarez, non adesso ma a giugno"

29 gennaio 2022 00:21

Chi è Agustin Alvarez, il nuovo Suarez che interessa alla Fiorentina per il dopo Vlahovic

30 dicembre 2021 19:16

Agustin Alvarez smentisce di arrivare alla Fiorentina a gennaio: "Resterò altri sei mesi al Penarol"

30 dicembre 2021 18:39

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