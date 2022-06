Il Sassuolo per Agustin Alvarez offre 11 milioni di euro e il 20% sulla futura rivendita, intera vicina

Il Sassuolo lavora al colpo Agustin Alvarez. El Canario, centravanti classe 2001 di proprietà del Penarol, è stato a un passo dalla Fiorentina a gennaio ma i club non hanno trovato l’intesa. Ora il Sassuolo è in pole per il suo ingaggio. L’accordo è vicino ma non ancora concluso, dunque può ancora succedere di tutto. C’è l’intesa verbale tra le due società ma ora bisogna passare ai fatti.

Arrivano nuovi dettagli sulla proposta del Sassuolo. I neroverdi hanno messo sul piatto 11 milioni di euro per l’80% del cartellino più il 20% sulla futura rivendita, quest’ultimo aspetto decisivo per l’accordo. La novità riguarda i 2 milioni di euro di bonus proposti dal Sasol, due bonus da 1 milione l’uno: il primo riguarda le presenze del giocatore, che scatta al raggiungimento del 60% delle partite giocate eventualmente dal centravanti, l’altro invece è molto ‘ottimistico’ e anche importante per far capire il desiderio del Sassuolo di avere Agustin Alvarez e scatta se il calciatore diventa capocannoniere della Serie A. Lo riporta Sassuolo News

