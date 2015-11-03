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Notizie Penarol Fiorentina

Ag. Alvarez svela: "Offerta giusta della Fiorentina. Il Penarol ha chiesto di più ed è saltata la trattativa"

20 giugno 2022 22:37

Il procuratore di Agustin Alvarez annuncia: "Firmeremo con il Sassuolo, nel week end saremo in Italia"

09 giugno 2022 17:50

Il Sassuolo per Agustin Alvarez offre 11 milioni di euro e il 20% sulla futura rivendita, intera vicina

03 giugno 2022 19:01

Presidente Penarol: "Agustin Alvarez al Sassuolo? Ci offrono 20% su rivendita, Fiorentina solo il 10%"

02 giugno 2022 12:34

Di Marzio rivela: "É il Sassuolo il club italiano che ha fatto l'offerta per Agustin Alvarez". Viola out?

01 giugno 2022 17:12

Presidente Penarol annuncia di aver ricevuto dall'Italia offerta di 7 milioni per Agustin Alvarez

01 giugno 2022 15:07

Presidente Penarol avvisa la Fiorentina: "Adesso il duello per Agustin Alvarez è tra due club italiani"

02 maggio 2022 16:17

La Nazione avvisa: "Attenta Fiorentina, anche Milan e Inter vogliono prendere Agustin Alvarez"

23 aprile 2022 11:55

Presidente Penarol ammette: "Agustin è arrabbiato con me per non essere andato alla Fiorentina"

18 febbraio 2022 20:29

Il presidente del Penarol rivela: "Agustin Alvarez è molto triste, mancava solo la firma, può crollare"

09 febbraio 2022 18:45

Corriere dello Sport, Alvarez colpo rimandato: distanza sulla percentuale su futura rivendita

01 febbraio 2022 09:26

Parla il presidente del Penarol: "Vogliamo dalla Fiorentina percentuale futura rivendita su Alvarez"

31 gennaio 2022 20:59

Trattativa ferma per Agustin Alvarez, Fiorentina offre rivendita al 15%, Penarol vuole il 30%

31 gennaio 2022 17:28

Corriere dello Sport, per Alvarez la Fiorentina offre 16 milioni. Oggi la risposta del Penarol 

31 gennaio 2022 09:35

Di Marzio: "Lunedi Penarol risponderà alla Fiorentina, clausola di Agustin Alvarez è di 17 milioni"

29 gennaio 2022 20:13

TMW, Trattativa in corso per Alvarez alla Fiorentina, Penarol vuole percentuale futura rivendita

29 gennaio 2022 15:20

Accordo tra Fiorentina e Agustin Alvarez, contratto di 5 anni da giugno. 13 milioni al Penarol

29 gennaio 2022 08:41

Ceccarini scrive: "Fiorentina ha sondato il terreno per Agustin Alvarez, non adesso ma a giugno"

29 gennaio 2022 00:21

Chi è Agustin Alvarez, il nuovo Suarez che interessa alla Fiorentina per il dopo Vlahovic

30 dicembre 2021 19:16

Agustin Alvarez smentisce di arrivare alla Fiorentina a gennaio: "Resterò altri sei mesi al Penarol"

30 dicembre 2021 18:39

Ds Penarol: "Caceres? Solo una fake news, non è un giocatore che ci interessa"

25 febbraio 2021 19:36

Dalla Spagna, Caceres dirà addio alla Fiorentina, tornerà in Uruguay al Penarol. Le ultime

24 febbraio 2021 18:24

Cristoforo: "Dopo Sousa a Firenze gli allenatori non mi hanno più dato fiducia. Futuro? Vedrò cosa fare"

14 giugno 2020 18:41

Il Peñarol è interessato a prendere Maxi Olivera e Cristoforo ma non risponde alle richieste economiche della viola

25 dicembre 2019 16:10

Dall'Uruguay, il Penarol vuol riportare Cristoforo in patria. Contatti avviati. I dettagli

17 dicembre 2019 22:36

Maxi Olivera rivela: "Di certo devo lasciare la Fiorentina. Tornare al Penarol? Magari, ma per ora..."

05 dicembre 2018 00:55

Il Penarol chiede Maxi Olivera a Corvino, ma il giocatore ha detto di no

13 gennaio 2018 15:20

Olivera: "Più stressante giocare nel Penarol che nella Fiorentina. Ho cinque anni di contratto, rimango a Firenze"

03 giugno 2017 15:18

Di Marzio: "Corvino vuole Guruceaga, portiere del Penarol"

14 dicembre 2016 15:05

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