Notizie Penarol Fiorentina

Ag. Alvarez svela: "Offerta giusta della Fiorentina. Il Penarol ha chiesto di più ed è saltata la trattativa"
20 giugno 2022 22:37
Il procuratore di Agustin Alvarez annuncia: "Firmeremo con il Sassuolo, nel week end saremo in Italia"
09 giugno 2022 17:50
Il Sassuolo per Agustin Alvarez offre 11 milioni di euro e il 20% sulla futura rivendita, intera vicina
03 giugno 2022 19:01
Presidente Penarol: "Agustin Alvarez al Sassuolo? Ci offrono 20% su rivendita, Fiorentina solo il 10%"
02 giugno 2022 12:34
Di Marzio rivela: "É il Sassuolo il club italiano che ha fatto l'offerta per Agustin Alvarez". Viola out?
01 giugno 2022 17:12
Presidente Penarol annuncia di aver ricevuto dall'Italia offerta di 7 milioni per Agustin Alvarez
01 giugno 2022 15:07
Presidente Penarol avvisa la Fiorentina: "Adesso il duello per Agustin Alvarez è tra due club italiani"
02 maggio 2022 16:17
La Nazione avvisa: "Attenta Fiorentina, anche Milan e Inter vogliono prendere Agustin Alvarez"
23 aprile 2022 11:55
Presidente Penarol ammette: "Agustin è arrabbiato con me per non essere andato alla Fiorentina"
18 febbraio 2022 20:29
Il presidente del Penarol rivela: "Agustin Alvarez è molto triste, mancava solo la firma, può crollare"
09 febbraio 2022 18:45
Corriere dello Sport, Alvarez colpo rimandato: distanza sulla percentuale su futura rivendita
01 febbraio 2022 09:26
Parla il presidente del Penarol: "Vogliamo dalla Fiorentina percentuale futura rivendita su Alvarez"
31 gennaio 2022 20:59
Trattativa ferma per Agustin Alvarez, Fiorentina offre rivendita al 15%, Penarol vuole il 30%
31 gennaio 2022 17:28
Corriere dello Sport, per Alvarez la Fiorentina offre 16 milioni. Oggi la risposta del Penarol
31 gennaio 2022 09:35
Di Marzio: "Lunedi Penarol risponderà alla Fiorentina, clausola di Agustin Alvarez è di 17 milioni"
29 gennaio 2022 20:13
TMW, Trattativa in corso per Alvarez alla Fiorentina, Penarol vuole percentuale futura rivendita
29 gennaio 2022 15:20
Accordo tra Fiorentina e Agustin Alvarez, contratto di 5 anni da giugno. 13 milioni al Penarol
29 gennaio 2022 08:41
Ceccarini scrive: "Fiorentina ha sondato il terreno per Agustin Alvarez, non adesso ma a giugno"
29 gennaio 2022 00:21
Chi è Agustin Alvarez, il nuovo Suarez che interessa alla Fiorentina per il dopo Vlahovic
30 dicembre 2021 19:16
Agustin Alvarez smentisce di arrivare alla Fiorentina a gennaio: "Resterò altri sei mesi al Penarol"
30 dicembre 2021 18:39
Ds Penarol: "Caceres? Solo una fake news, non è un giocatore che ci interessa"
25 febbraio 2021 19:36
Dalla Spagna, Caceres dirà addio alla Fiorentina, tornerà in Uruguay al Penarol. Le ultime
24 febbraio 2021 18:24
Cristoforo: "Dopo Sousa a Firenze gli allenatori non mi hanno più dato fiducia. Futuro? Vedrò cosa fare"
14 giugno 2020 18:41
Il Peñarol è interessato a prendere Maxi Olivera e Cristoforo ma non risponde alle richieste economiche della viola
25 dicembre 2019 16:10
Dall'Uruguay, il Penarol vuol riportare Cristoforo in patria. Contatti avviati. I dettagli
17 dicembre 2019 22:36
Maxi Olivera rivela: "Di certo devo lasciare la Fiorentina. Tornare al Penarol? Magari, ma per ora..."
05 dicembre 2018 00:55
Il Penarol chiede Maxi Olivera a Corvino, ma il giocatore ha detto di no
13 gennaio 2018 15:20
Olivera: "Più stressante giocare nel Penarol che nella Fiorentina. Ho cinque anni di contratto, rimango a Firenze"
03 giugno 2017 15:18
Di Marzio: "Corvino vuole Guruceaga, portiere del Penarol"
14 dicembre 2016 15:05
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