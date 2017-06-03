Olivera: "Più stressante giocare nel Penarol che nella Fiorentina. Ho cinque anni di contratto, rimango a Firenze"
Nessuno ci credeva quando ho detto che avrei lasciato l'Uruguay per la Fiorentina. Alla nazionale non ci penso" così Maxi Olivera a Fox Sport
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2017 15:18
Maxi Olivera, terzino sinistro uruguaiano, ha parlato a Fox Sport, queste le sue parole:
"È stato più stressante giocare nel Penarol che nella Fiorentina. Nessuno mi credeva quando ho annunciato il mio addio al Penarol per la squadra viola, e mio padre l'ho comunicato solo mentre andavo all'aeroporto. Ho cinque anni di contratto con la Fiorentina e sono tranquillo. Rimarrò a Firenze. Per ora non penso alla nazionale"