Olivera: "Più stressante giocare nel Penarol che nella Fiorentina. Ho cinque anni di contratto, rimango a Firenze"

Nessuno ci credeva quando ho detto che avrei lasciato l'Uruguay per la Fiorentina. Alla nazionale non ci penso" così Maxi Olivera a Fox Sport

Maxi Olivera, terzino sinistro uruguaiano, ha parlato a Fox Sport, queste le sue parole:

"È stato più stressante giocare nel Penarol che nella Fiorentina. Nessuno mi credeva quando ho annunciato il mio addio al Penarol per la squadra viola, e mio padre l'ho comunicato solo mentre andavo all'aeroporto. Ho cinque anni di contratto con la Fiorentina e sono tranquillo. Rimarrò a Firenze. Per ora non penso alla nazionale"