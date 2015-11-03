Notizie Olivera Fiorentina

Lulù Olivera: "Palladino mi piace molto, non andare in Europa non sarebbe un fallimento"
21 maggio 2025 23:41
Olivera: "Insulti a Kean? Razzismo non passerà mai. Nel 2025 non hanno capito che bianchi e neri sono uguali"
16 febbraio 2025 11:46
Fiorentina-Juventus non sentita dai bianconeri? Olivera: "Tifosi Juve ci chiesero di battere i viola"
02 marzo 2022 16:19
Olivera: "Ringrazio tutte le persone che lavorano al centro sportivo"
24 maggio 2021 19:36
Ricordate Olivera? Il numero 10 della Fiorentina di Corvino si ritira: "Problema cardiaco"
08 maggio 2021 12:24
Il difensore della Fiorentina Maxi Olivera ha delle offerte dall'estero
07 febbraio 2021 17:01
Olivera torna e sceglie la casacca numero 15, Malcuit prende il 25
04 febbraio 2021 14:40
Olivera: "La Fiorentina ha sbagliato a tenere Montella. Edmundo? Colpisce tutti il potere del carnevale..."
24 marzo 2020 19:59
Ufficiale: il difensore della viola, Maxi Olivera, è un nuovo giocatore del Juarez. La formula...
05 febbraio 2020 22:46
"Badelj chiedeva troppo. Olivera? Non è colpa di Corvino se sbagliava anche la strada per andare ad allenarsi"
13 marzo 2019 16:05
Maxi Olivera rivela: "Di certo devo lasciare la Fiorentina. Tornare al Penarol? Magari, ma per ora..."
05 dicembre 2018 00:55
Che fine ha fatto Olivera? Da promessa in bianconero alla Serie D, passando dalla 10 di Antognoni..
18 novembre 2018 18:58
La Nazione: Sanchez, Olivera, Cristoforo ed Eysseric in partenza. Saponara la situazione più delicata. Le offerte però...
27 giugno 2018 08:39
(FOTO): Maxi Olivera torna al Montevideo Wanderers: l'annuncio del club riportato dal giocatore su Instagram
28 maggio 2018 11:18
Oliveira: "La Fiorentina mi ha sorpreso e ora l'Europa è alla portata. Chiesa? Un pò mi assomiglia"
10 maggio 2018 16:21
Olivera: "Voglio giocare, alla Fiorentina o altrove. Su Astori Della Valle ci ha detto..."
30 marzo 2018 13:14
Maxi Olivera: "Non ho parole. Ricorderò per sempre tutti i momenti vissuti assieme"
04 marzo 2018 20:51
Fiorentina, per comprare bisogna cedere: ma i nodi Sanchez, Maxi Olivera e Cristoforo bloccano Corvino
25 gennaio 2018 11:10
Dalla Turchia: anche il Fenerbache su Maxi Olivera. Pronta un'offerta a Corvino da circa 5 milioni...
17 gennaio 2018 11:24
Bendetto Ferrara: “Pioli si è messo in ginocchio per chiedere qualcuno meglio di Olivera”
16 gennaio 2018 12:53
Il Penarol chiede Maxi Olivera a Corvino, ma il giocatore ha detto di no
13 gennaio 2018 15:20
Pedullà: "Ci saranno due acquisti per la Fiorentina. Olivera-Cagliari tempi lunghi. Sanchez chiede la cessione"
11 gennaio 2018 14:58
Olivera-Cristoforo, un doppio flop di Corvino che costa 8 milioni: ora serve cederli allo stesso prezzo
09 gennaio 2018 10:18
Pedullà: "Difficile arrivare a Viviani a gennaio. Olivera via, Sanchez forse. Viola hanno budget ma..."
08 gennaio 2018 18:31
Pres. Cagliari: "Vogliamo un terzino sinistro". Maxi Olivera il candidato?
08 gennaio 2018 11:48
Il Cagliari stringe per Olivera: trattativa quasi chiusa. Per Carlos Sanchez in Sardegna serve più tempo...
08 gennaio 2018 10:36
Mercato, Olivera a Cagliari? Roussillon in pole per sostituirlo e diventare titolare su quella fascia
07 gennaio 2018 20:48
Pedullà: "Olivera va a Cagliari a giocare. La Fiorentina prende un terzino sinistro ma il problema..."
06 gennaio 2018 16:05
Pedullà: "Maxi Olivera vicinissimo al Cagliari, trattativa avviata. Hagi via in prestito, Badelj non rinnova"
03 gennaio 2018 18:10
Maxi Olivera: "Non gioco mai, lo scorso anno era meglio. Sono andati via tutti e vivo da solo"
30 dicembre 2017 18:35
Mercato, ecco tre nomi per sostituire Olivera: da Baba a Masina, senza dimenticare Antonelli. E Dubois...
27 dicembre 2017 09:19
LE DECISIONI IN CASA FIORENTINA SUL MERCATO. CHI RESTA E CHI VA VIA, DA HAGI A OLIVERA
14 dicembre 2017 14:09
Pioli da un segnale alla squadra. Fuori Biraghi e Eysseric, dentro Dias e Olivera
29 ottobre 2017 15:55
I giocatori della Fiorentina finiscono l'allenamento e restano al centro sportivo per un asado di squadra (VIDEO)
18 ottobre 2017 14:08
Maxi Olivera: ''Solo chi lavora per ciò che desidera sa quanto vale ciò che ha''
07 ottobre 2017 15:25
Biraghi bis: ''Che piede ha Veretout? Voglio fermarmi qui a lungo. Olivera? Non mi sento titolare né riserva''
12 settembre 2017 15:44
Mati Fernandez ha accettato la cessione in Messico. Maxi Olivera ha detto no al Trabzonspor, resterà a Firenze
04 settembre 2017 15:28
La Nazione, il Trabzonspor vuole Maxi Olivera e prepara l'offerta. La Fiorentina non rifiuterà a prescindere
03 settembre 2017 11:46
TOMOVIC HA CHIESTO DI ESSERE CEDUTO. NON VUOLE PIÙ RESTARE A FIRENZE. STRINIC BLOCCATO DA OLIVERA
30 agosto 2017 22:29
Repubblica, tra un acquisto e l'altro si sono dimenticati di colmare il vero punto debole della Fiorentina, i terzini
22 agosto 2017 10:56
La nuova difesa della Fiorentina è quasi fatta, e anche Diallo del Monaco è vicino all'arrivo a Firenze
10 giugno 2017 12:16
Nasce la Fiorentina di Stefano Pioli. Come giocherà la sua squadra, Bernardeschi c'è, Olivera terzino sinistro
07 giugno 2017 11:33
Olivera: "Più stressante giocare nel Penarol che nella Fiorentina. Ho cinque anni di contratto, rimango a Firenze"
03 giugno 2017 15:18
Olivera sarà riscattato per 4,5 milioni. Potrebbe essere il titolare della prossima stagione. Cristoforo...
22 maggio 2017 10:34
Nei conti della Fiorentina, Cristoforo e Olivera spesa da 9 milioni in caso di salvezza raggiunta
10 maggio 2017 19:46
Olivera, Milic, Diks, Toledo, Dragowski, Maganjic sono costati più di 20 milioni di euro. Il bilancio degli acquisti viola
06 maggio 2017 11:49
Quando Corvino disse: "Olivera al posto di Alonso? Se non lo conoscete è un problema vostro"
01 maggio 2017 14:05
Maxi Olivera: "Voglio rimanere a Firenze, mi piace l'ambiente e voglio giocare ancora nella Fiorentina"
31 marzo 2017 11:40
Verso il Napoli: bocciati Tello e Olivera, torna Chiesa dal 1'. In mezzo tutto dipende da Borja…
20 dicembre 2016 12:42
TIRO MANCINO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
27 ottobre 2016 15:52
"Il mio modello è Caceres. Gioco anche a tre dietro, Sousa mi ha detto..."
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Olivera: "Peccato la sospensione, il meglio deve ancora venire"
11 settembre 2016 19:19
Olivera: "Sorpreso di essere qui, ecco il mio ruolo. Batistuta e Baggio..."
01 settembre 2016 20:03
Di Marzio: Alonso al Chelsea per 27 milioni di euro, accordo fatto
30 agosto 2016 16:02
Alonso via, ecco il sostituto: è Maximiliano Olivera del Penarol
30 agosto 2016 15:52
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