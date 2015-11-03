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Notizie Olivera Fiorentina

Lulù Olivera: "Palladino mi piace molto, non andare in Europa non sarebbe un fallimento"

21 maggio 2025 23:41

Olivera: "Insulti a Kean? Razzismo non passerà mai. Nel 2025 non hanno capito che bianchi e neri sono uguali"

16 febbraio 2025 11:46

Fiorentina-Juventus non sentita dai bianconeri? Olivera: "Tifosi Juve ci chiesero di battere i viola"

02 marzo 2022 16:19

Olivera: "Ringrazio tutte le persone che lavorano al centro sportivo"

24 maggio 2021 19:36

Ricordate Olivera? Il numero 10 della Fiorentina di Corvino si ritira: "Problema cardiaco"

08 maggio 2021 12:24

Il difensore della Fiorentina Maxi Olivera ha delle offerte dall'estero

07 febbraio 2021 17:01

Olivera torna e sceglie la casacca numero 15, Malcuit prende il 25

04 febbraio 2021 14:40

Olivera: "La Fiorentina ha sbagliato a tenere Montella. Edmundo? Colpisce tutti il potere del carnevale..."

24 marzo 2020 19:59

Ufficiale: il difensore della viola, Maxi Olivera, è un nuovo giocatore del Juarez. La formula...

05 febbraio 2020 22:46

"Badelj chiedeva troppo. Olivera? Non è colpa di Corvino se sbagliava anche la strada per andare ad allenarsi"

13 marzo 2019 16:05

Maxi Olivera rivela: "Di certo devo lasciare la Fiorentina. Tornare al Penarol? Magari, ma per ora..."

05 dicembre 2018 00:55

Che fine ha fatto Olivera? Da promessa in bianconero alla Serie D, passando dalla 10 di Antognoni..

18 novembre 2018 18:58

La Nazione: Sanchez, Olivera, Cristoforo ed Eysseric in partenza. Saponara la situazione più delicata. Le offerte però...

27 giugno 2018 08:39

(FOTO): Maxi Olivera torna al Montevideo Wanderers: l'annuncio del club riportato dal giocatore su Instagram

28 maggio 2018 11:18

Oliveira: "La Fiorentina mi ha sorpreso e ora l'Europa è alla portata. Chiesa? Un pò mi assomiglia"

10 maggio 2018 16:21

Olivera: "Voglio giocare, alla Fiorentina o altrove. Su Astori Della Valle ci ha detto..."

30 marzo 2018 13:14

Maxi Olivera: "Non ho parole. Ricorderò per sempre tutti i momenti vissuti assieme"

04 marzo 2018 20:51

Fiorentina, per comprare bisogna cedere: ma i nodi Sanchez, Maxi Olivera e Cristoforo bloccano Corvino

25 gennaio 2018 11:10

Dalla Turchia: anche il Fenerbache su Maxi Olivera. Pronta un'offerta a Corvino da circa 5 milioni...

17 gennaio 2018 11:24

Bendetto Ferrara: “Pioli si è messo in ginocchio per chiedere qualcuno meglio di Olivera”

16 gennaio 2018 12:53

Il Penarol chiede Maxi Olivera a Corvino, ma il giocatore ha detto di no

13 gennaio 2018 15:20

Pedullà: "Ci saranno due acquisti per la Fiorentina. Olivera-Cagliari tempi lunghi. Sanchez chiede la cessione"

11 gennaio 2018 14:58

Olivera-Cristoforo, un doppio flop di Corvino che costa 8 milioni: ora serve cederli allo stesso prezzo

09 gennaio 2018 10:18

Pedullà: "Difficile arrivare a Viviani a gennaio. Olivera via, Sanchez forse. Viola hanno budget ma..."

08 gennaio 2018 18:31

Pres. Cagliari: "Vogliamo un terzino sinistro". Maxi Olivera il candidato?

08 gennaio 2018 11:48

Il Cagliari stringe per Olivera: trattativa quasi chiusa. Per Carlos Sanchez in Sardegna serve più tempo...

08 gennaio 2018 10:36

Mercato, Olivera a Cagliari? Roussillon in pole per sostituirlo e diventare titolare su quella fascia

07 gennaio 2018 20:48

Pedullà: "Olivera va a Cagliari a giocare. La Fiorentina prende un terzino sinistro ma il problema..."

06 gennaio 2018 16:05

Pedullà: "Maxi Olivera vicinissimo al Cagliari, trattativa avviata. Hagi via in prestito, Badelj non rinnova"

03 gennaio 2018 18:10

Maxi Olivera: "Non gioco mai, lo scorso anno era meglio. Sono andati via tutti e vivo da solo"

30 dicembre 2017 18:35

Mercato, ecco tre nomi per sostituire Olivera: da Baba a Masina, senza dimenticare Antonelli. E Dubois...

27 dicembre 2017 09:19

LE DECISIONI IN CASA FIORENTINA SUL MERCATO. CHI RESTA E CHI VA VIA, DA HAGI A OLIVERA

14 dicembre 2017 14:09

Pioli da un segnale alla squadra. Fuori Biraghi e Eysseric, dentro Dias e Olivera

29 ottobre 2017 15:55

I giocatori della Fiorentina finiscono l'allenamento e restano al centro sportivo per un asado di squadra (VIDEO)

18 ottobre 2017 14:08

Maxi Olivera: ''Solo chi lavora per ciò che desidera sa quanto vale ciò che ha''

07 ottobre 2017 15:25

Biraghi bis: ''Che piede ha Veretout? Voglio fermarmi qui a lungo. Olivera? Non mi sento titolare né riserva''

12 settembre 2017 15:44

Mati Fernandez ha accettato la cessione in Messico. Maxi Olivera ha detto no al Trabzonspor, resterà a Firenze

04 settembre 2017 15:28

La Nazione, il Trabzonspor vuole Maxi Olivera e prepara l'offerta. La Fiorentina non rifiuterà a prescindere

03 settembre 2017 11:46

TOMOVIC HA CHIESTO DI ESSERE CEDUTO. NON VUOLE PIÙ RESTARE A FIRENZE. STRINIC BLOCCATO DA OLIVERA

30 agosto 2017 22:29

Repubblica, tra un acquisto e l'altro si sono dimenticati di colmare il vero punto debole della Fiorentina, i terzini

22 agosto 2017 10:56

La nuova difesa della Fiorentina è quasi fatta, e anche Diallo del Monaco è vicino all'arrivo a Firenze

10 giugno 2017 12:16

Nasce la Fiorentina di Stefano Pioli. Come giocherà la sua squadra, Bernardeschi c'è, Olivera terzino sinistro

07 giugno 2017 11:33

Olivera: "Più stressante giocare nel Penarol che nella Fiorentina. Ho cinque anni di contratto, rimango a Firenze"

03 giugno 2017 15:18

Olivera sarà riscattato per 4,5 milioni. Potrebbe essere il titolare della prossima stagione. Cristoforo...

22 maggio 2017 10:34

Nei conti della Fiorentina, Cristoforo e Olivera spesa da 9 milioni in caso di salvezza raggiunta

10 maggio 2017 19:46

Olivera, Milic, Diks, Toledo, Dragowski, Maganjic sono costati più di 20 milioni di euro. Il bilancio degli acquisti viola

06 maggio 2017 11:49

Quando Corvino disse: "Olivera al posto di Alonso? Se non lo conoscete è un problema vostro"

01 maggio 2017 14:05

Maxi Olivera: "Voglio rimanere a Firenze, mi piace l'ambiente e voglio giocare ancora nella Fiorentina"

31 marzo 2017 11:40

Verso il Napoli: bocciati Tello e Olivera, torna Chiesa dal 1'. In mezzo tutto dipende da Borja…

20 dicembre 2016 12:42

TIRO MANCINO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

27 ottobre 2016 15:52

"Il mio modello è Caceres. Gioco anche a tre dietro, Sousa mi ha detto..."

13 settembre 2016 14:13

Olivera: "Peccato la sospensione, il meglio deve ancora venire"

11 settembre 2016 19:19

Olivera: "Sorpreso di essere qui, ecco il mio ruolo. Batistuta e Baggio..."

01 settembre 2016 20:03

Di Marzio: Alonso al Chelsea per 27 milioni di euro, accordo fatto

30 agosto 2016 16:02

Alonso via, ecco il sostituto: è Maximiliano Olivera del Penarol

30 agosto 2016 15:52

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